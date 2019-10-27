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      В українського політв'язня в окупованому Криму діагностували рак

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      Асан Чапух
      Асан Чапух / ru.krymr.com

      У фігуранта кримської справи "Веджіє Кашка" Асана Чапуха діагностували онкологічне захворювання. Він скаржився на те, що перебування під домашнім арештом в орендованій квартирі погано впливає на його здоров'я.

      Про це заявив його адвокат Айдер Азаматов, повідомляє видання "Крим.Реалії".

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      За його інформацією, Асан Чапух досі проживає в орендованій квартирі, де перебуває під домашнім арештом. Адвокат також заявив про безуспішні спроби захисту змінити йому адресу перебування.

      За час перебування в СІЗО і під домашнім арештом у мого підзахисного кардинально погіршився стан здоров'я. Він неодноразово лягав у лікарню, проходив обстеження і лікування, і, як він сам повідомив, у нього діагностовано рак, онкологічне захворювання.

      Він вже пройшов три курси хіміотерапії і проходить зараз. Попереду буде ще стільки ж,
      – уточнив адвокат.

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      Що відомо про кримську справу "Веджіє Кашка"? 7 квітня 2019 року підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя виніс вирок фігурантам "справи Веджіє Кашка", обвинуваченим у вимаганні коштів. Руслана Трубача, Бекіра Дегерменджі і Казима Аметова засудили до 3 років умовно, з випробувальним терміном 3 роки.

      Асану Чапуху суд призначив покарання у вигляді 3,5 років умовно, з випробувальним терміном 3 роки.

      До розгляду апеляції на вирок усі фігуранти справи перебуватимуть під домашнім арештом. Бекір Дегерменджі, Асан Чапух, Казим Аметов і Руслан Трубач не визнали свою провину.

      Відзначимо, що вранці 7 вересня Росія та Україна провели обмін утримуваними за схемою "35 на 35". Літак з полоненими українцями приземлився в київському "Борисполі" близько 14 години.

      На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.


      Політв'язні Кремля повернулися в Україну / інфографіка 24 каналу


      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Українці в полоні РФ Кримські татари Анексія Криму Обмін полоненими Новини Криму
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