В українського політв'язня в окупованому Криму діагностували рак

У фігуранта кримської справи "Веджіє Кашка" Асана Чапуха діагностували онкологічне захворювання. Він скаржився на те, що перебування під домашнім арештом в орендованій квартирі погано впливає на його здоров'я.

Про це заявив його адвокат Айдер Азаматов, повідомляє видання "Крим.Реалії".

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За його інформацією, Асан Чапух досі проживає в орендованій квартирі, де перебуває під домашнім арештом. Адвокат також заявив про безуспішні спроби захисту змінити йому адресу перебування.

За час перебування в СІЗО і під домашнім арештом у мого підзахисного кардинально погіршився стан здоров'я. Він неодноразово лягав у лікарню, проходив обстеження і лікування, і, як він сам повідомив, у нього діагностовано рак, онкологічне захворювання.

Він вже пройшов три курси хіміотерапії і проходить зараз. Попереду буде ще стільки ж,

– уточнив адвокат.

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Що відомо про кримську справу "Веджіє Кашка"? 7 квітня 2019 року підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя виніс вирок фігурантам "справи Веджіє Кашка", обвинуваченим у вимаганні коштів. Руслана Трубача, Бекіра Дегерменджі і Казима Аметова засудили до 3 років умовно, з випробувальним терміном 3 роки.



Асану Чапуху суд призначив покарання у вигляді 3,5 років умовно, з випробувальним терміном 3 роки.



До розгляду апеляції на вирок усі фігуранти справи перебуватимуть під домашнім арештом. Бекір Дегерменджі, Асан Чапух, Казим Аметов і Руслан Трубач не визнали свою провину.

Відзначимо, що вранці 7 вересня Росія та Україна провели обмін утримуваними за схемою "35 на 35". Літак з полоненими українцями приземлився в київському "Борисполі" близько 14 години.

На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.



Політв'язні Кремля повернулися в Україну / інфографіка 24 каналу