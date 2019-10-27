В украинского политзаключенного в оккупированном Крыму диагностировали рак

В фигуранта крымского дела "Веджие Кашка" Асана Чапухи диагностировали онкологическое заболевание. Он жаловался на то, что пребывание под домашним арестом в съемной квартире плохо влияет на его здоровье.

Об этом заявил его адвокат Айдер Азаматов, сообщает издание "Крым.Реалии".

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По его информации, Асан Чапух до сих пор проживает в арендованной квартире, где находится под домашним арестом. Адвокат также заявил о безуспешных попытках защиты изменить ему адрес пребывания.

За время пребывания в СИЗО и под домашним арестом в моего подзащитного кардинально ухудшилось состояние здоровья. Он неоднократно ложился в больницу, проходил обследование и лечение, и, как он сам сообщил, у него диагностированы рак, онкологическое заболевание.

Он уже прошел три курса химиотерапии и проходит сейчас. Впереди будет еще столько же,

– уточнил адвокат.

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Что известно о крымском деле "Веджие Кашка"?

7 апреля 2019 года подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя вынес приговор фигурантам "дела Веджие Кашка", обвиняемым в вымогательстве. Руслана Трубача, Бекира Дегерменджи и Казима Аметова приговорили к 3 годам условно, с испытательным сроком 3 года.



Асану Чапуху суд назначил наказание в виде 3,5 лет условно, с испытательным сроком 3 года.



До рассмотрения апелляции на приговор все фигуранты дела будут находиться под домашним арестом. Бекир Дегерменджи, Асан Чапух, Казим Аметов и Руслан Трубач не признали свою вину.

Отметим, что утром 7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми по схеме "35 на 35". Самолет с пленными украинцами приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов.

На Родину вернулись 24 военнопленные моряки, которые были захвачены возле Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.

Политзаключенные Кремля вернулись в Украину / инфографика 24 канала



В Украину вернулись 24 военнопленные моряки / инфографика 24 канала