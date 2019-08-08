На Аляске растаял лед: экологи бьют тревогу

Из-за невероятной июльской жары в водах Аляски растаял весь морской лед. Ближайший ледник в более чем 240 километрах от региона.

Такое потепление может вызвать быстрые экологические изменения. Они могут угрожать жителям городов в прибрежных зонах. Об этом сообщает Independent.

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После температурного рекорда в июле арктический морской лед остался на 2 миллиона квадратных километров ниже среднесрочного уровня. Ученые предупреждают, что эта усадка является частью арктического явления, которое приведет к тому, что льда в водах региона не будет каждое лето.

В водах Аляски больше нет морского льда после того, как последний лед растаял на берегу Бофорта в заливе Прюдо,

– написал специалист Центра оценки и политики климата Аляски Рик Томан.

Alaska waters now completely clear of #seaice as last ice in the Beaufort Sea offshore Prudhoe Bay melted away. The closest ice to Alaska is now about 150 miles (240km) northeast of Kaktovik. Chukchi Sea maintaining lowest ice extent in @NSIDC data. #akwx #Arctic @Climatologist49 pic.twitter.com/be2F9Jn8W1 — Rick Thoman (@AlaskaWx) August 4, 2019

Важно! Площадь льда в арктическом море уменьшается более чем на 13% каждое десятилетие в течение последних 40 лет, когда начали делаться сателлитные снимки.

По словам британского эксперта по климатическим изменениям Эда Блокли, это около 84 тысяч квадратных километров в год, что больше территории Шотландии.

Такое потепление, по словам ученых, может привести к необратимым экологическим изменениям. Жители некоторых прибрежных городов вынуждены будут переселяться из-за вероятного затопления.

Интересно! Хотя в июле в Украине зафиксировали холодный рекорд, в Европе этот месяц стал самым теплым за всю историю наблюдений.