На Аляске растаял лед: экологи бьют тревогу
Из-за невероятной июльской жары в водах Аляски растаял весь морской лед. Ближайший ледник в более чем 240 километрах от региона.
Такое потепление может вызвать быстрые экологические изменения. Они могут угрожать жителям городов в прибрежных зонах. Об этом сообщает Independent.
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После температурного рекорда в июле арктический морской лед остался на 2 миллиона квадратных километров ниже среднесрочного уровня. Ученые предупреждают, что эта усадка является частью арктического явления, которое приведет к тому, что льда в водах региона не будет каждое лето.
В водах Аляски больше нет морского льда после того, как последний лед растаял на берегу Бофорта в заливе Прюдо,
– написал специалист Центра оценки и политики климата Аляски Рик Томан.
Важно! Площадь льда в арктическом море уменьшается более чем на 13% каждое десятилетие в течение последних 40 лет, когда начали делаться сателлитные снимки.
По словам британского эксперта по климатическим изменениям Эда Блокли, это около 84 тысяч квадратных километров в год, что больше территории Шотландии.
Такое потепление, по словам ученых, может привести к необратимым экологическим изменениям. Жители некоторых прибрежных городов вынуждены будут переселяться из-за вероятного затопления.
Интересно! Хотя в июле в Украине зафиксировали холодный рекорд, в Европе этот месяц стал самым теплым за всю историю наблюдений.