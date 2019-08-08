На Алясці розтанув лід: екологи б’ють тривогу

Через неймовірну липневу спеку у водах Аляски розтанув весь морський лід. Найближчий льодовик за більш ніж 240 кілометрів від регіону.

Таке потепління може викликати швидкі екологічні зміни. Вони можуть загрожувати жителям міст в прибережних зонах. Про це інформує Independent.

До теми: Глобальне потепління – масштабна загроза людству

Після температурного рекорду в липні арктичний морський лід залишився на 2 мільйони квадратних кілометрів нижче середньострокового середнього рівня. Вчені попереджають, що ця усадка є частиною арктичного явища, яке призведе до того, що льоду у водах регіону не буде щоліта.

У водах Аляски більше немає морського льоду, після того як останній лід розтопився на березі Бофорта в затоці Прюдо,

– написав спеціаліст Центру оцінки та політики клімату Аляски Рік Томан.

Alaska waters now completely clear of #seaice as last ice in the Beaufort Sea offshore Prudhoe Bay melted away. The closest ice to Alaska is now about 150 miles (240km) northeast of Kaktovik. Chukchi Sea maintaining lowest ice extent in @NSIDC data. #akwx #Arctic @Climatologist49 pic.twitter.com/be2F9Jn8W1 — Rick Thoman (@AlaskaWx) August 4, 2019

Важливо! Площа льоду в арктичному морі зменшується на понад 13% кожне десятиліття впродовж останніх 40 років, коли почали робитися сателітні знімки.

За словами британського експерта з кліматичних змін Еда Блоклі, це близько 84 тисяч квадратних кілометрів на рік, що більше території Шотландії.

Таке потепління, за словами науковців, може спричинити незворотні екологічні зміни. Жителі деяких прибережних міст змушені будуть переселятися через імовірне затоплення.

Цікаво! Хоч у липні в Україні зафіксували холодний рекорд, у Європі цей місяць став найтеплішим за всю історію спостережень.