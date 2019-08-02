12:29
2 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Металевий батько Лукашенко. Магічний суперник Путіна
      Вєсті Кремля
      21:50, 1 серпня
      Вєсті.UA: Ляшко вийшов на тропу війни. "Слуга народу" буде їздити на велосипеді
      Вєсті.UA
      20:00, 1 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Липень в Україні побив холодний рекорд

      18 Читать новость на русском
      Погода у липні була рекордно холодною
      Погода у липні була рекордно холодною / sudbury.com

      Температура повітря другої декади місяця виявилась нижчою за кліматичну норму аж на 1,9 градуса. Холоднішим, ніж цей, був лиш липень 2000 року.

      Тоді температура була на 0,2 градуса нижчою за кліматичну норму. Про це інформує Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

      До теми: Наприкінці липня Львів накрила потужна негода: як це було

      Найхолодніше цьогоріч було 11 липня, коли мінімальна температура повітря під ранок опустилась до +11,5 градусів, а найспекотніше – 1 липня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +33 градусів,
      – передають метеорологи.

      За даними спостережень метеостанції, середньомісячна температура повітря липня становила +19,8 градуса і виявилась вищою за кліматичну норму тільки на півградуса. Вода у Дніпрі теж падала нижче +20 градусів.

      Цікаво! Попри це, Всесвітня метеорологічна організація ООН прогнозує, що 2019 рік стане одним з найспекотніших у світі, а п'ятирічний період з 2015 по 2019 рік поб'є рекорд з високих середніх температур повітря за всю історію спостережень.

      А якою буде погода у серпні?

      Синоптики кажуть: сповненою сюрпризів. Загалом серпень має бути теплим і сонячним, а стовпчики термометрів підніматимуться до +32…+34 градусів. Втім, наприкінці серпня слід очікувати серйозного похолодання, яке продовжиться з настанням осені. Детальніше про серпневу погоду – читайте тут.

      blog_ava
      Будівництво "Північного потоку-2" під загрозою зриву? Що пишуть про ситуацію західні ЗМІ
      сьогодні
      11428
      Теги: Новини України Погода
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Лох не вимре: як у "ДНР" та "ЛНР" наживаються на бажаючих стати росіянами
      сьогодні , 12:00 Лох не вимре: як у "ДНР" та "ЛНР" наживаються на бажаючих стати росіянами
      Олексій Чибісов 290
      Скільки будуть заробляти нові нардепи: інфографіка
      сьогодні , 11:20 Скільки будуть заробляти нові нардепи: інфографіка
      Яніна Ткачук 5830
      Чим корисне пиво та як правильно його вживати
      сьогодні , 10:00 Чим корисне пиво та як правильно його вживати
      1169
      Будівництво "Північного потоку-2" під загрозою зриву? Що пишуть про ситуацію західні ЗМІ
      сьогодні , 10:03 Будівництво "Північного потоку-2" під загрозою зриву? Що пишуть про ситуацію західні ЗМІ
      Світлана Попова 11428
      Путін вбиває авіаударами і брехнею, – Bild викриває пропаганду Росії
      сьогодні , 08:50 Путін вбиває авіаударами і брехнею, – Bild викриває пропаганду Росії
      Світові Медіа 1579
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук