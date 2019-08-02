Липень в Україні побив холодний рекорд

Температура повітря другої декади місяця виявилась нижчою за кліматичну норму аж на 1,9 градуса. Холоднішим, ніж цей, був лиш липень 2000 року.

Тоді температура була на 0,2 градуса нижчою за кліматичну норму. Про це інформує Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

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Найхолодніше цьогоріч було 11 липня, коли мінімальна температура повітря під ранок опустилась до +11,5 градусів, а найспекотніше – 1 липня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +33 градусів,

– передають метеорологи.

За даними спостережень метеостанції, середньомісячна температура повітря липня становила +19,8 градуса і виявилась вищою за кліматичну норму тільки на півградуса. Вода у Дніпрі теж падала нижче +20 градусів.

Цікаво! Попри це, Всесвітня метеорологічна організація ООН прогнозує, що 2019 рік стане одним з найспекотніших у світі, а п'ятирічний період з 2015 по 2019 рік поб'є рекорд з високих середніх температур повітря за всю історію спостережень.

А якою буде погода у серпні?

Синоптики кажуть: сповненою сюрпризів. Загалом серпень має бути теплим і сонячним, а стовпчики термометрів підніматимуться до +32…+34 градусів. Втім, наприкінці серпня слід очікувати серйозного похолодання, яке продовжиться з настанням осені. Детальніше про серпневу погоду – читайте тут.