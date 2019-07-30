Якою буде погода у серпні: прогноз

Погода в серпні принесе українцям багато температурних сюрпризів. Загалом останній місяць літа буде теплим і сонячним, а стовпчики термометрів підніматимуться до +32+34 градусів. Проте, наприкінці серпня почнеться серйозне похолодання і прийде осінь.

Погода у серпні цього року буде теплішою, аніж у попередні роки, зауважили в Укргідрометцентрі.

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Середня місячна температура передбачається 19-24 градусів тепла, в гірських районах 16-18 градусів тепла, що на 1,5-2 градуси вище середніх багаторічних значень,

– зазначили синоптики.

Місяць розпочнеться з прохолодної та дощової погоди, розповів синоптик Леонід Горбань у коментарі журналістам 24 каналу.

Але не варто засмучуватися. Вже через кілька днів повернеться літня спека, а стовпчики термометрів піднімуться до +30+32 градусів. Найтепліше на початку останнього місяця літа буде на півдні, де температура повітря сягатиме + 34+36 градусів. Спека накриє Одеську, Миколаївську, Херсонську, Дніпропетровську, Запорізьку та Донецьку області.

Проте, перед 15-16 серпня почнуться дощі на Заході та Півночі і температура різко знизиться на 6 градусів – до +19+22 градусів. Вже 18 числа і до кінця місяця затягнеться друге похолодання – до +19+21 градуса.

Наприкінці місяця також можливі короткочасні літні грози.

Коли почнеться осінь?Тривалість літа в Україні скоротилася з трьох до двох місяців, переконують в Укргідрометцентрі. Воно починається з середини червня і закінчується у середині серпня.



За словами синоптиків, цьогоріч з 10 серпня температура різко почне падати до +19+22 градусів і нижче. Закінчиться літо в Україні прохолодною погодою і дощами.



При цьому осінь в Україні буде теплою, довгою і ранньою – розпочнеться після 15 серпня.