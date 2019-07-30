16:00
30 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін у пошуках дна. Газманов рятує Сибір
      Вєсті Кремля
      21:23, 29 липня
      Вєсті.UA: Хто стане наступним прем'єром. Як триває навчання "слуг народу"
      Вєсті.UA
      19:01, 29 липня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ

      Якою буде погода у серпні: прогноз

      295 Читать новость на русском
      Погода на серпень2019 Україна – якою буде погода у серпні 2019
      Погода в Україні у серпні в 2019 році / goodfon.com

      Погода в серпні принесе українцям багато температурних сюрпризів. Загалом останній місяць літа буде теплим і сонячним, а стовпчики термометрів підніматимуться до +32+34 градусів. Проте, наприкінці серпня почнеться серйозне похолодання і прийде осінь.

      Погода у серпні цього року буде теплішою, аніж у попередні роки, зауважили в Укргідрометцентрі.

      Читайте також: Коли в Україні спаде спека і прийде похолодання: прогноз синоптика

      Середня місячна температура передбачається 19-24 градусів тепла, в гірських районах 16-18 градусів тепла, що на 1,5-2 градуси вище середніх багаторічних значень,
      – зазначили синоптики.

      Місяць розпочнеться з прохолодної та дощової погоди, розповів синоптик Леонід Горбань у коментарі журналістам 24 каналу. 

      Але не варто засмучуватися. Вже через кілька днів повернеться літня спека, а стовпчики термометрів піднімуться до +30+32 градусів. Найтепліше на початку останнього місяця літа буде на півдні, де температура повітря сягатиме + 34+36 градусів. Спека накриє Одеську, Миколаївську, Херсонську, Дніпропетровську, Запорізьку та Донецьку області. 

      via GIPHY

      Проте, перед 15-16 серпня почнуться дощі на Заході та Півночі і температура різко знизиться на 6 градусів – до +19+22 градусів. Вже 18 числа і до кінця місяця затягнеться друге похолодання – до +19+21 градуса.

      Наприкінці місяця також можливі короткочасні літні грози.

      Коли почнеться осінь?Тривалість літа в Україні скоротилася з трьох до двох місяців, переконують в Укргідрометцентрі. Воно починається з середини червня і закінчується у середині серпня.

      За словами синоптиків, цьогоріч з 10 серпня температура різко почне падати до +19+22 градусів і нижче. Закінчиться літо в Україні прохолодною погодою і дощами.

      При цьому осінь в Україні буде теплою, довгою і ранньою – розпочнеться після 15 серпня.

      blog_ava
      Як правильно варити кукурудзу: корисні поради
      сьогодні
      29606
      Теги: Новини України Спека в Україні Погода
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Відверта розмова з Ярославом Зубрицьким про сучасний стан та проблеми українського баскетболу
      сьогодні , 16:00 Відверта розмова з Ярославом Зубрицьким про сучасний стан та проблеми українського баскетболу
      Станіслав Безушко 1
      Формула виборів і перемоги: особливості 2019 року
      сьогодні , 15:09 Формула виборів і перемоги: особливості 2019 року
      Ірина Овчар 213
      Протесты в России показали Украине, насколько важна свобода выбора
      сьогодні , 12:00 Протесты в России показали Украине, насколько важна свобода выбора
      Юрій Бутусов 1323
      Руслан Стефанчук – потенційний віце-спікер Верховної Ради: що про нього відомо
      сьогодні , 11:30 Руслан Стефанчук – потенційний віце-спікер Верховної Ради: що про нього відомо
      Наталя Боднар 14556
      Хто такий Дмитро Разумков: біографія потенційного спікера Ради
      сьогодні , 11:11 Хто такий Дмитро Разумков: біографія потенційного спікера Ради
      Наталя Боднар 24063
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук