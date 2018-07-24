На автовокзале в Новой Каховке обнаружили взрывчатку: подробности

24 июня в Новой Каховке на автовокзале уборщица в мусорном контейнере обнаружила взрывное устройство. Женщина сразу вызвала правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Херсонской области.

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Женщина рассказала полицейским, что во время уборки в мусорной урне обнаружила тяжелый пакет. Внутри она увидела предмет, похожий на гранату и позвонила на "102". Работники полиции осмотрели находку и установили, что предмет напоминает самодельное взрывное устройство, которое состояло из запала к гранате, фрагмента пластиковой бутылки и неизвестного вещества,

– говорится в сообщении.

Как рассказал начальник Новокаховского отдела полиции Сергей Сидоренко, место происшествия было оцеплено, граждан отвели на безопасное расстояние. Специалисты-взрывотехники разъединили составные части устройства и отправили их на исследование в экспертно-криминалистический центр.

Сейчас продолжаются поиски лица, причастного к изготовлению самодельного взрывного устройства. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.