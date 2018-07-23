В Мариуполе правоохранители обнаружили авто, нашпигованное взрывчаткой: фото

В гаражном кооперативе Мариуполя из автомобиля изъяли один килограмм тротиловых шашек, личность владельца установлена.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Донецкой области.

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"К территориальному подразделению полиции поступила информация от СБУ, которая вовлечена в ООС, о том, что в гаражном кооперативе хранится взрывчатка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Было установлено, что в одном из гаражей был припаркован автомобиль Skoda, номерные знаки которого не соответствовали регистрации. Более того из его багажного отделения полицейские достали 5 тротиловых шашек общим весом 1 килограмм", – говорится в сообщении.



Тротиловые шашки



Как отмечает пресс-служба, владельцем гаражного помещения является местная жительница. По ее словам, в 2014 году сдала гараж знакомому. Автомобиль не открывала, поэтому что о его запрещенном содержимом не догадывалась.



Взрывчатка хранилась в гаражном кооперативе



Владелица сдавала гараж в аренду



Сейчас правоохранители работают над установлением местонахождения арендатора гаража. Его лицо уже установлено. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) УК Украины.