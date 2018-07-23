У Маріуполі правоохоронці виявили авто, нашпиговане вибухівкою: фото

У гаражному кооперативі Маріуполя з автомобіля вилучили один кілограм тротилових шашок, особу власника встановлено.

Про це повідомляє прес-служба ГУНП у Донецькій області.

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"До територіального підрозділу поліції надійшла інформація від СБУ, яка залучена в ООС, про те, що у гаражному кооперативі зберігається вибухівка. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Було встановлено, що в одному з гаражів був припаркований автомобіль Skoda, номерні знаки якого не відповідали реєстрації. Ба більше, з його багажного відділення поліцейські дістали 5 тротилових шашок загальною вагою один кілограм", – йдеться у повідомленні.



Тротилові шашки

Як зазначає прес-служба, власником гаражного приміщення є місцева мешканка. За її словами, у 2014 році здала гараж знайомому. Автомобіль не відчиняла, тому про його заборонений вміст не здогадувалася.



Вибухівка зберігалась у гаражному кооперативі



Власниця здавала гараж в оренду

Наразі правоохоронці працюють над встановленням місцеперебування орендатора гаража. Його особа вже встановлена. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами) КК України.