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На автовокзалі у Новій Каховці виявили вибухівку: подробиці

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На автовокзалі у Новій Каховці виявили вибухівку
На автовокзалі у Новій Каховці виявили вибухівку / Фото з відкритих джерел

24 липня у Новій Каховці на автовокзалі прибиральниця у сміттєвому контейнері виявила вибуховий пристрій. Жінка відразу викликала правоохоронців.

Про це інформує прес-служба Нацполіції Херсонської області.

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Жінка розповіла поліцейським, що під час прибирання в сміттєвій урні виявила важкий пакунок. Всередині вона побачила предмет, схожий на гранату і подзвонила на "102". Працівники поліції оглянули знахідку та встановили, що предмет нагадує саморобний вибуховий пристрій, який складався із запалу до гранати, фрагменту пластикової пляшки та невідомої речовини,
– йдеться у повідомленні.

Як розповів начальник Новокаховського відділу поліції Сергій Сидоренко, місце події було оточене, громадян відвели на безпечну відстань. Спеціалісти-вибухотехніки роз’єднали складові частини пристрою та відправили їх на дослідження в експертно-криміналістичний центр.

Наразі тривають пошуки особи, причетної до виготовлення саморобного вибухового пристрою. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Теги: Новини України Кримінальні новини Зброя Новини Херсона Поліція
Джерело: 24 канал
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