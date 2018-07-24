На автовокзалі у Новій Каховці виявили вибухівку: подробиці

24 липня у Новій Каховці на автовокзалі прибиральниця у сміттєвому контейнері виявила вибуховий пристрій. Жінка відразу викликала правоохоронців.

Про це інформує прес-служба Нацполіції Херсонської області.

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Жінка розповіла поліцейським, що під час прибирання в сміттєвій урні виявила важкий пакунок. Всередині вона побачила предмет, схожий на гранату і подзвонила на "102". Працівники поліції оглянули знахідку та встановили, що предмет нагадує саморобний вибуховий пристрій, який складався із запалу до гранати, фрагменту пластикової пляшки та невідомої речовини,

– йдеться у повідомленні.

Як розповів начальник Новокаховського відділу поліції Сергій Сидоренко, місце події було оточене, громадян відвели на безпечну відстань. Спеціалісти-вибухотехніки роз’єднали складові частини пристрою та відправили їх на дослідження в експертно-криміналістичний центр.

Наразі тривають пошуки особи, причетної до виготовлення саморобного вибухового пристрою. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.