На Буковине из-за врачебной халатности умер двухлетний ребенок: что случилось

Перед судом предстанет врач-педиатр, которая поставила неправильный диагноз своему 2-летнему пациенту. Еще в начале марта в больницу в поселке городского типа Кельменцы обратилась мама с малолетним сыном.

Она пожаловалась врачу, что у ребенка – повторная рвота, наблюдается вялость, сонливость и насморк. Педиатр поставила мальчику диагноз ОРВИ и острый обструктивный бронхит. Ребенку назначили медикаментозное лечение согласно диагнозу и госпитализировали.

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Однако состояние мальчика только ухудшалось, на следующий день ему стало хуже, и его направили в Черновицкую областную детскую больницу. Там врачи поставили малышу диагноз – синдром Рея.

Что такое синдром Рея? Это – редкое и очень опасное неотложное состояние. Оно возникает у детей и подростков мужского пола (чаще всего – в возрасте от 4 до 15 лет) во время лечения лихорадки при гриппе и других ОРВИ препаратами, содержащими ацетилсалициловую кислоту.



Синдром Рея характеризуется быстро прогрессирующей энцефалопатией (поражение головного мозга с нарушением его функций) и увеличением печени.



У детей в возрасте до 3-х лет основными признаками болезни могут быть нарушение дыхания, сонливость и судороги, а у детей первого года жизни отмечают напряжение большого родничка.



При отсутствии адекватной терапии характерно стремительное ухудшение состояния больного: быстрое развитие комы, судорог, остановка дыхания.

К сожалению, спасти жизнь ребенка не удалось. Через месяц малыш умер.

Согласно выводам судебно-медицинских экспертиз, непредоставление в районной больнице своевременной квалифицированной помощи ребенку фактически лишило его шанса на выживание.

Теперь врач-педиатр предстанет перед судом. За ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей врачу грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.