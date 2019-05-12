18:26
12 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ МАТЕРІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін – головний ворог дітей. У Росії облажалися з 9 травня
      Вєсті Кремля
      18:41, 11 травня
      Вєсті.UA. Жир: Вакарчук та Верховна естРада. Як Зеленському впіймати Ляшка
      Вєсті.UA
      18:39, 11 травня
      Скільки Україні коштують проросійські марші до 9 травня: вражаюча цифра
      ЦРУ
      09:00, 10 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Мозаїки ХХ століття
      Згадати все
      22:24, 10 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ МАТЕРІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      На Буковині через лікарську недбалість померла дворічна дитина: що трапилось

      425 Читать новость на русском
      Через неправильний діагноз на Чернівеччині померла дитина
      Через неправильний діагноз на Чернівеччині померла дитина / фото з відкритих джерел

      Перед судом постане лікар-педіатр, яка поставила неправильний діагноз своєму 2-річному пацієнту. Ще на початку березня до лікарні у селищі міського типу Кельменці звернулася мама із малолітнім сином.

      Вона поскаржилася лікарці, що у дитини – повторна блювота, спостерігається в’ялість, сонливість і нежить. Педіатр поставила хлопчику діагноз ГРВІ та гострий обструктивний бронхіт. Дитині призначили медикаментозне лікування згідно з діагнозом і госпіталізували.

      Читайте також: Залишили під дверима сільського голови: на Київщині медики викинули пацієнта зі "швидкої"

      Проте стан хлопчика лише погіршувався, наступного дня йому стало гірше і його направили до Чернівецької обласної дитячої лікарні. Там лікарі поставили малюку правильний діагноз – синдром Рея.

      Що таке синдром Рея? Це – рідкісний і дуже небезпечний невідкладний стан. Він виникає у дітей та підлітків чоловічої статі (найчастіше – у віці від 4 до 15 років) під час лікування гарячки при грипі та інших ГРВІ препаратами, що містять ацетилсаліцилову кислоту.

      Синдром Рея характеризується швидко прогресуючою енцефалопатією (ураження головного мозку з порушенням його функцій) і збільшенням печінки.

      У дітей віком до 3-х років основними ознаками хвороби можуть бути порушення дихання, сонливість і судоми, а у дітей першого року життя відзначають вибухання великого тім'ячка.

      За відсутності адекватної терапії характерно стрімке погіршення стану хворого: швидкий розвиток коми, судом, зупинка дихання.

      На жаль, врятувати життя дитини не вдалося. Через місяць малюк помер.

      Згідно з висновками судово-медичних експертиз, ненадання в районній лікарні своєчасної кваліфікованої допомоги дитині фактично позбавило її шансу на виживання.

      Тепер лікар-педіатр постане перед судом. За неналежне виконання своїх професійних обов’язків лікарці загрожує обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

      blog_ava
      У Зеленського запустили відеопетицію про розпуск Верховної Ради
      сьогодні
      6446
      Теги: Новини України Новини Чернівців Діти і неповнолітні Лікарня Здоров'я Жертви
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Как стать генералом СБУ "по версии" Порошенко
      сьогодні , 16:02 Как стать генералом СБУ "по версии" Порошенко
      Юрій Бутусов 2320
      Українські політики привітали своїх матерів: зворушливі слова і фото
      сьогодні , 13:07 Українські політики привітали своїх матерів: зворушливі слова і фото
      835
      Володимир Зеленський – дитя кліку в "Часи Рататуя", – Le Temps
      сьогодні , 12:00 Володимир Зеленський – дитя кліку в "Часи Рататуя", – Le Temps
      Світові Медіа 1285
      День матері: історія свята в Україні та як святкують в інших країнах
      сьогодні , 09:58 День матері: історія свята в Україні та як святкують в інших країнах
      Анастасія Ковач-Петрушенко 8059
      Головні новини 11 травня: скасований візит адвоката Трампа і відповідь Мінкульту щодо УПЦ КП
      сьогодні , 09:01 Головні новини 11 травня: скасований візит адвоката Трампа і відповідь Мінкульту щодо УПЦ КП
      3424
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук