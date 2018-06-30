00:50
1 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
11°C
13°C 11°C
  • понедельник
    13°C 11°C
  • вторник
    17°C 13°C
  • среда
    23°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Наркозвезда Мундиаля Марадона. Религия "Роскосмоса"
Вєсті Кремля
19:58, 29 июня
Вести.UA. Жир. Зависимость Порошенко. Китайская грамота Луценко
Вєсті.UA
18:36, 29 июня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. ПТУ и ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

На Буковине ограничили движение транспорта через мост: названа причина

36 Читати новину українською
На Буковине ограничили движение через мост
На Буковине ограничили движение через мост / pogliad.ua

В селе Маршинцы в Черновицкой области проезд через мост перекрыли, ведь возможно существенное повышение уровня воды на реке Прут.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ЧП области.

Читайте также: Черновцы серьезно пострадали от мощной непогоды: красноречивые видео

Полиция отметила, что по прогнозам синоптиков, на реке Прут ожидается существенное повышение уровня воды. В частности, в районе города Новоселица вода уже поднялась на 2,5 метра. Пик повышения уровня воды ожидается в ночь на воскресенье, 1 июля.

"Этой ночью вода может подняться до 3,5 м. В связи с этим проезд через мост в селе Маршинцы временно остановили в 19 часов 30 июня. Перекрытие движения через мост и публичную безопасность пока обеспечивают группы реагирования патрульной полиции Новоселицкого отделения полиции", – добавили правоохранители.

О восстановлении движения на указанном участке будет сообщено отдельно.

 

Теги: Новости Украины Авто Транспорт Непогода в Украине Новости Черновцов
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 30 июня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 30 июня:украинцы застряли в Тунисе,последствия непогоды и новые заявления Трампа
30 июня, 22:21 Главные новости 30 июня:украинцы застряли в Тунисе,последствия непогоды и новые заявления Трампа
208
Как привлечь в армию качественный личный состав?
30 июня, 22:01 Как привлечь в армию качественный личный состав?
Юрій Бутусов 778
Доброволець з Донбасу: багато разів снився один і той самий сон про зруйнований Бахмут
30 июня, 19:01 Доброволець з Донбасу: багато разів снився один і той самий сон про зруйнований Бахмут
Євгенія Мазур 2087
"Утечка мозгов" для России актуальна как никогда
30 июня, 15:59 "Утечка мозгов" для России актуальна как никогда
Злой Одессит 832
Летние музыкальные новинки: 10 лучших треков июня, которые стоит услышать
30 июня, 14:01 Летние музыкальные новинки: 10 лучших треков июня, которые стоит услышать
Олена Булан 265
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук