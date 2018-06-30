На Буковине ограничили движение транспорта через мост: названа причина

В селе Маршинцы в Черновицкой области проезд через мост перекрыли, ведь возможно существенное повышение уровня воды на реке Прут.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ЧП области.

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Полиция отметила, что по прогнозам синоптиков, на реке Прут ожидается существенное повышение уровня воды. В частности, в районе города Новоселица вода уже поднялась на 2,5 метра. Пик повышения уровня воды ожидается в ночь на воскресенье, 1 июля.

"Этой ночью вода может подняться до 3,5 м. В связи с этим проезд через мост в селе Маршинцы временно остановили в 19 часов 30 июня. Перекрытие движения через мост и публичную безопасность пока обеспечивают группы реагирования патрульной полиции Новоселицкого отделения полиции", – добавили правоохранители.

О восстановлении движения на указанном участке будет сообщено отдельно.