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На Буковині обмежили рух транспорту через міст: названо причину

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На Буковині обмежили рух через міст
На Буковині обмежили рух через міст / pogliad.ua

У селі Маршинці в Чернівецькій області проїзд через міст перекрили, адже можливе суттєве підвищення рівня води на річці Прут.

Про це повідомила прес-служба ГУ НП області.

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Поліція зазначила, що за прогнозами синоптиків, на річці Прут очікується суттєве підвищення рівня води. Зокрема, в районі міста Новоселиця вода вже піднялася на 2,5 метра. Пік підвищення рівня води очікують у ніч проти неділі, 1 липня.

"Цієї ночі вода може піднятися до 3,5 метрів. У зв’язку з цим проїзд через міст у селі Маршинці тимчасово зупинили о 19 годині 30 червня. Перекриття руху через міст і публічну безпеку наразі забезпечують групи реагування патрульної поліції Новоселицького відділення поліції", – додали правоохоронці.

Про відновлення руху на вказаній ділянці буде повідомлено окремо.

 

Теги: Новини України Новини Чернівців Негода в Україні Транспорт Авто
Джерело: 24 Канал
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