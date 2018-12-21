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      На Буковине пограничники со стрельбой остановили внедорожник на британских номерах

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      Возле границы военнослужащие выстрелами останавливали внедорожник
      Возле границы военнослужащие выстрелами останавливали внедорожник / Госпогранслужба

      Вечером 20 декабря пограничники Черновицкого отряда обнаружили автомобиль "Mitsubishi" на британской регистрации, который на большой скорости двигался в сторону государственной границы.

      Об этом сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

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      Отмечается, что водитель не отреагировал на требования остановить автомобиль, а наоборот, увеличив скорость и подвергая опасности военнослужащих, начал двигаться в сторону государственной границы

      Для остановки транспортного средства правоохранителям пришлось применить оружие с предупредительными выстрелами вверх и по колесам автомобиля. Пробив колеса, пограничники остановили транспортное средство. В салоне автомобиля находились два жителя населенного пункта Красноильск,
      – говорится в сообщении.

      В пресс-службе сообщили, что один из мужчин уже неоднократно привлекался к административной ответственности за сопротивление пограничным нарядам и участвовал в провокационных действиях в отношении пограничников. Кроме того, поведение местных жителей указывало на явные признаки алкогольного или наркотического опьянения. Их состояние установит соответствующая экспертиза.

      В отношении водителя и пассажира составлены протоколы за "злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего". Правонарушителей переданы  Нацполиции.

      Теги: Новости Украины Новости Черновцов Госпогранслужба
      Источник: 24 Канал
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