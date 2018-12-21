На Буковині прикордонники зі стріляниною зупинили позашляховик на британських номерах
20 грудня ввечері прикордонники Чернівецького загону виявили автомобіль "Mitsubishi" британської реєстрації, який на великій швидкості рухався у бік державного кордону.
Про це повідомив прес-центр Державної прикордонної служби Україн.
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Зазначається, водій не відреагував на законні вимоги зупинити авто, а навпаки, збільшивши швидкість та наражаючи на небезпеку військовослужбовців, почав рухався у бік державного кордону
Для зупинки транспортного засобу правоохоронцям довелось застосувати зброю з попереджувальними пострілами вгору та по колесах авто. Пробивши колеса, прикордонники зупинили транспортний засіб. У салоні авто знаходились два жителі населеного пункту Красноїльськ,
– йдеться у повідомленні.
У прес-службі повідомили, що один із чоловіків вже неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за супротив прикордонним нарядам та брав участь у провокативних діях стосовно охоронців кордону. Крім того, зовні поведінка місцевих жителів була з наявними ознаками алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Їх стан встановить відповідна експертиза.
Стосовно водія та пасажира складено протоколи за "Злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця". Правопорушників передано до Нацполіції.
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