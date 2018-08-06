На Буковине произошло смертельное ДТП, много пострадавших: фото
5 августа около 16:00 вблизи села Недобоевцы Хотинского района Черновицкой области произошло масштабное ДТП, в результате которого один человек погиб, еще семеро были госпитализированы.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области.
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На месте ДТП сотрудники полиции выяснили: двигаясь со стороны Черновцов, легковой автомобиль Opel по неизвестным пока причинам вдруг выехал на встречную полосу. Задев там микроавтобус Ford Transit, автомобиль потом лоб в лоб столкнулся с минивэном Volkswagen Caddy,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что в автомобиле Opel находилось пять человек, а в Volkswagen Caddy – трое. Все восемь пострадавших, среди которых 6-летняя девочка, были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.
"От полученных в результате ДТП травм в реанимации умер 60-летний водитель автомобиля Opel", – добавили в полиции.
Следователи открыли уголовное производство по факту ДТП по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
На Буковине произошло смертельное ДТП
Один человек погиб и семь пострадали в ДТП на Буковине
На Буковине произошла масштабная авария
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