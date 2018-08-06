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На Буковині сталася смертельна ДТП, багато постраждалих: фото

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На Чернівеччині сталася серйозна ДТП
На Чернівеччині сталася серйозна ДТП / cv.npu.gov.ua

5 серпня близько 16:00 поблизу села Недобоївці Хотинського району Чернівецької області сталася масштабна ДТП, у результаті якої одна особа загинула, ще семеро були госпіталізовані.

Про це повідомляє прес-служба поліції Чернівецької області.

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На місці ДТП працівники поліції з’ясували: рухаючись зі сторони Чернівців, легковий автомобіль Opel з невідомих поки що причин раптом виїхав на зустрічну смугу. Зачепивши там мікроавтобус Ford Transit, легковик потім лоб у лоба зіткнувся з мінівеном Volkswagen Caddy,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в автомобілі Opel перебувало п’ятеро осіб, а у Volkswagen Caddy – троє. Усі восьмеро постраждалих, серед яких 6-річна дівчинка, були доставлені до лікарні з травмами різного ступеню тяжкості.

"Від отриманих внаслідок ДТП травм у реанімації помер 60-річний водій автомобіля Opel", – додали у поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом автопригоди за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.


На Буковині сталася смертельна ДТП


Одна людина загинула і сім постраждали у ДТП на Буковині


На Буковині сталася масштабна аварія

Теги: Новини України Жертви Аварії та ДТП Новини Чернівців Поліція
Джерело: 24 Канал
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