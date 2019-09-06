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      На Буковине школьные шалости закончилось переломом позвоночника: детали

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      В одной из местных школ городка Хотин произошел несчастный случай. 11-летний школьник сломал позвоночник во время перерыва на спортивной площадке.

      Сейчас ребенок под присмотром медиков, а педагоги в очередной раз призывают детей быть внимательными, а родителей напоминать детям о вероятной опасности от, казалось бы, беззаботных шалостей.

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      Все произошло на площадке. Шестиклассник Андрей выбежал на улицу после третьего урока и сразу полез на перекладину. Как рассказала мать мальчика Татьяна Яцюк, классный руководитель в тот момент был в медпункте с другим ребенком.

      хотин
      Спортивная площадка школы

      Парень хотел перекрутиться на перекладине но не удалось. После падения Андрей самостоятельно поднялся на ноги.

      Он был в сознании, его еще не болело. Мы даже решили не вызывать "скорую", потому что он часто безосновательно жалуется на боль. Мы сели в такси, поехали в больницу. И уже там ему стало хуже,
      – сказала Татьяна Яцюк.

      "После проведения компьютерной томографии были диагностированы компрессионные переломы Т3, Т4, а также Т11. Без неврологической симптоматики, ребенок в сознании. Кроме того, у него есть подозрение на субкапсулярный разрыв почки", – отметил заведующий отделением анестезиологии Игорь Костив.

      хотин
      Андрей Яцюк

      Сейчас за мальчиком наблюдают в отделении анестезиологии. В школе же то, что произошло, называют несчастным случаем. Директор уверяет: падение произошло сразу после урока, дежурный учитель даже не успела выйти на улицу.

      Произошла очень неприятная ситуация. Вся школа переживает. Все учителя волнуются за него. Конечно, первое, что мы сделаем – организацию денежной помощи. Мы это все сделаем. Никто этого не хотел,
       отметила директор Хотинской СОШ №5 Светлана Ансимова.

      Мать мальчика написала заявление в полицию.

      "Пока проводится проверка в соответствии с журналом единого учета, а дальше уже согласно собранным материалам будем решать вопрос", – сказал старший инспектор Александр Руснак.

      После несчастного случая в школе собрали общее собрание, чтобы в очередной раз напомнить о поведении на переменах. Андрей же идет на поправку, в ближайшее время парня переведут в нейрохирургию.

      blog_ava
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      6 сентября
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      Теги: Новости Украины Образование Дети и несовершеннолетние Новости Черновцов
      Источник: 24 канал
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