На Буковині шкільні пустощі закінчилися переломом хребта: деталі

В одній із місцевих шкіл містечка Хотин стався нещасний випадок. 11-річний школяр зламав хребет під час перерви на спортивному майданчику.

Зараз дитина під наглядом медиків, а освітяни вкотре закликають дітей бути обачнішими, а батьків нагадувати дітям про ймовірну небезпеку від, здавалось би, безтурботних пустощів.

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Усе сталось на майданчику. Шестикласник Андрійко вибіг на вулицю після третього уроку і відразу поліз на перекладину. Як розповіла мати хлопчика Тетяна Яцюк, класний керівник у той момент був у медпункті з іншою дитиною.



Спортивний майданчик школи

Хлопець хотів перекрутитися на перекладині та не вдалось. Після падіння Андрійко самотужки підвівся на ноги.

Він був у свідомості, його ще не боліло. Ми навіть вирішили не викликати "швидку", тому що він часто безпідставно жаліється на біль. Ми сіли в таксі поїхали в лікарню. І вже там йому стало гірше,

– сказала Тетяна Яцюк.

"Після проведення комп’ютерної томографії було діагностовано компресійні переломи Т3, Т4, а також Т11. Без неврологічної симптоматики, дитина у свідомості. Крім того, у нього є підозра на субкапсулярний розрив нирки", – зазначив завідувач відділенням анестезіології Ігор Костів.



Андрій Яцюк

Зараз за хлопчиком спостерігають у відділенні анестезіології. У школі ж те, що сталося, називають нещасним випадком. Директорка запевняє: падіння відбулося одразу після уроку, черговий вчитель навіть не встигла вийти на вулицю.

Сталася дуже неприємна ситуація. Вся школа переживає. Всі вчителі хвилюються за нього. Звичайно, перше, що ми зробимо – організації грошової допомоги. Ми це все зробимо. Ніхто цього не хотів,

– наголосила директор Хотинської ЗОШ №5 Світлана Ансімова.

Мати хлопчика написала заяву в поліцію.

"Поки що проводиться перевірка згідно з журналом єдиного обліку, а далі вже згідно зібраних матеріалів будемо розв'язувати питання", – сказав старший інспектор Олександр Руснак.

Після нещасного випадку у школі зібрали загальні збори, аби вкотре нагадати про поведінку на перервах. Андрій ж іде на поправку, найближчим часом хлопця переведуть у нейрохірургію.