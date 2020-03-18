На Буковине впервые наказали бизнесмена за нарушение карантина: что ему грозит

В Черновицкой области полицейские составили первый админпротокол в отношении предпринимателя, который нарушал правила карантина. Это ему будет стоить около 34 тысяч гривен.

Говорится о полицейском рейде, который правоохранители совершили в селе Буденец Сторожинецкого отдела. Об этом сообщает местное издание "Сторожинець.Інфо".

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Владелец магазина строительных материалов упорно не хотел закрывать свой торговый павильон.

Участковый сотрудник полиции ранее уже предупреждал его о недопущении нарушений правил карантина, но тот сознательно игнорировал это.

Теперь мужчину ждет суд, который и определит точную сумму штрафа – от 17 тысяч до 51 тысячи гривен согласно ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Село Будинец на карте:

Наказание за нарушение условий карантина в Украине: главное

Верховная Рада 17 марта усилила ответственность, чтобы предотвращать случаи намеренного заражения населения коронавирусом и распространение болезни.

В частности, теперь эта статья УК предусматривает наказание в виде штрафа от 17 до 51 тысячи гривен , а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.

, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет. За такие же действия, которые привели к тяжелым последствиям или летальному исходу, нарушителям будет грозить от пяти до восьми лет лишения свободы.

Городские, сельские и поселковые советы, на своих территориях, могут самостоятельно принимать решения, обеспечивать соблюдение карантина. Эти решения являются обязательными к исполнению.

Те лица, которые эти решения не будут выполняться, будут привлекаться к административной и уголовной ответственности.



Как будут наказывать за нарушение карантина / 24 канал