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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19

      На Буковине впервые наказали бизнесмена за нарушение карантина: что ему грозит

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      В Черновицкой области полицейские составили первый админпротокол в отношении предпринимателя, который нарушал правила карантина. Это ему будет стоить около 34 тысяч гривен.

      Говорится о полицейском рейде, который правоохранители совершили в селе Буденец Сторожинецкого отдела. Об этом сообщает местное издание "Сторожинець.Інфо".

      К теме Нарушения карантина: в полиции уточнили, кого будут привлекать к ответственности

      Владелец магазина строительных материалов упорно не хотел закрывать свой торговый павильон.

      Участковый сотрудник полиции ранее уже предупреждал его о недопущении нарушений правил карантина, но тот сознательно игнорировал это.

      Теперь мужчину ждет суд, который и определит точную сумму штрафа – от 17 тысяч до 51 тысячи гривен согласно ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

      Село Будинец на карте:

      Наказание за нарушение условий карантина в Украине: главное

      • Верховная Рада 17 марта усилила ответственность, чтобы предотвращать случаи намеренного заражения населения коронавирусом и распространение болезни.
      • В частности, теперь эта статья УК предусматривает наказание в виде штрафа от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.
      • За такие же действия, которые привели к тяжелым последствиям или летальному исходу, нарушителям будет грозить от пяти до восьми лет лишения свободы.
      • Городские, сельские и поселковые советы, на своих территориях, могут самостоятельно принимать решения, обеспечивать соблюдение карантина. Эти решения являются обязательными к исполнению.
      • Те лица, которые эти решения не будут выполняться, будут привлекаться к административной и уголовной ответственности.

      карантин покарання
      Как будут наказывать за нарушение карантина / 24 канал

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      Теги: Коронавирус в Украине Полиция Карантин в Украине 2020 Новости Черновцов Новости Украины
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