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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19

      На Буковині вперше покарали бізнесмена за порушення карантину: що йому загрожує

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      Поліція прийшла до власника магазину, який ігнорував карантин / storozhynets.info

      У Чернівецькій області поліцейські склали перший адмінпротокол щодо підприємця, який порушував правила карантину. Це йому коштуватиме близько 34 тисяч гривень.

      Мовиться про поліцейський рейд, який правоохоронці здійснили у селі Буденець Сторожинецького відділу. Про це повідомляє місцеве видання "Сторожинець.Інфо".

      До теми Порушення карантину: у поліції уточнили, кого притягуватимуть до відповідальності

      Власник магазину будівельних матеріалів вперто не хотів зачиняти свій торговельний павільйон.

      Дільничний працівник поліції раніше вже попереджав його про недопущення порушень правил карантину, але той свідомо ігнорував це.

      Тепер чоловіка чекає суд, який і визначить точну суму штрафу – від 17 тисяч до 51 тисячі гривень відповідно до ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

      Село Будинець на карті: 

      Покарання за порушення умов карантину в Україні: головне

      • Верховна Рада 17 березня посилила відповідальність, щоб запобігати випадкам навмисного зараження населення коронавірусом і поширення хвороби.
      • Зокрема, тепер ця стаття ККУ передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.
      • За такі ж дії, які призвели до тяжких наслідків або летальних випадків, порушникам загрожуватиме від п'яти до восьми років позбавлення волі.
      • Міські, сільські та селищні ради, на своїх територіях, можуть самостійно приймати рішення, які забезпечуватимуть дотримання карантину. Ці рішення є обов'язковими до виконання.
      • Ті особи, які ці рішення не виконуватимуть, притягуватимуться до адміністративної та кримінальної відповідальності.

      карантин покарання
      Як каратимуть за порушення карантину / 24 канал

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Коронавірус в Україні Новини України Поліція Карантин в Україні 2020 Новини Чернівців
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