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      В Черкасской области пьяный водитель сбил двух детей: есть жертва

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      В Черкасской области пьяный водитель сбил двух детей, один ребенок умер / Иллюстративное фото

      В Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области пьяный водитель наехал на двух детей. Один ребенок погиб, другой получил травмы.

      Пострадавший ребенок сейчас находится в больнице, об этом сообщили в пресс-службе полиции Черкасской области.

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      Водителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения, задержали. Правоохранители открыли уголовное производство.

      От удара 13-летний мальчик погиб на месте аварии, пишут местные издания. В больницу попал 16-летний парень, у него обнаружили перелом голени и плечевого сустава.

      ДТП на Черкащині
      Фото с места смертельного ДТП / Источник: ch.npu.gov.ua

      Водитель Lexus вызвал смертельное ДТП на Львовщине 4 января. Автомобили Lexus и Chevrolet столкнулись на трассе Киев – Чоп, когда водитель Lexus выехал на встречную полосу. Из-за столкновения погибла 3-летняя девочка – пассажирка Chevrolet.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Постраждалі Новости Черкасс Жертвы Аварии и ДТП
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