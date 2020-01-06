В Черкасской области пьяный водитель сбил двух детей: есть жертва
В Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области пьяный водитель наехал на двух детей. Один ребенок погиб, другой получил травмы.
Пострадавший ребенок сейчас находится в больнице, об этом сообщили в пресс-службе полиции Черкасской области.
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Водителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения, задержали. Правоохранители открыли уголовное производство.
От удара 13-летний мальчик погиб на месте аварии, пишут местные издания. В больницу попал 16-летний парень, у него обнаружили перелом голени и плечевого сустава.
Фото с места смертельного ДТП / Источник: ch.npu.gov.ua
Водитель Lexus вызвал смертельное ДТП на Львовщине 4 января. Автомобили Lexus и Chevrolet столкнулись на трассе Киев – Чоп, когда водитель Lexus выехал на встречную полосу. Из-за столкновения погибла 3-летняя девочка – пассажирка Chevrolet.