В Черкасской области пьяный водитель сбил двух детей: есть жертва

В Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области пьяный водитель наехал на двух детей. Один ребенок погиб, другой получил травмы.

Пострадавший ребенок сейчас находится в больнице, об этом сообщили в пресс-службе полиции Черкасской области.

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Водителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения, задержали. Правоохранители открыли уголовное производство.

От удара 13-летний мальчик погиб на месте аварии, пишут местные издания. В больницу попал 16-летний парень, у него обнаружили перелом голени и плечевого сустава.



Фото с места смертельного ДТП / Источник: ch.npu.gov.ua

Водитель Lexus вызвал смертельное ДТП на Львовщине 4 января. Автомобили Lexus и Chevrolet столкнулись на трассе Киев – Чоп, когда водитель Lexus выехал на встречную полосу. Из-за столкновения погибла 3-летняя девочка – пассажирка Chevrolet.