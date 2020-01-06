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      На Черкащині п'яний водій збив двох дітей: є жертва

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      На Черкащині п’яний водій збив двох дітей, одна дитина померла / Ілюстративне фото

      У Корсунь-Шевченківському районі Черкаської області п'яний водій наїхав на двох дітей. Одна із них загинула, інша отримала травми.

      Дитина, яка постраждала, зараз перебуває в лікарні, про це повідомили у пресслужбі поліції Черкаської області.

      До теми: П’яний водій потрапив у ДТП Харкові, а потім побився з поліцейськими  фото

      Водія, що перебував у стані алкогольного сп’яніння, затримали. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

      Від удару 13-річний хлопчик загинув на місці аварії, пишуть місцеві видання. До лікарні потрапив 16-річний хлопець, у нього виявили перелом голені та плечового суглобу.

      ДТП на Черкащині
      Фото з місця смертельної ДТП/ Джерело: ch.npu.gov.ua

      Водій Lexus спричинив смертельну ДТП на Львівщині 4 січня. Автомобілі Lexus та Chevrolet зіткнулися на трасі Київ – Чоп, коли водій Lexus виїхав на зустрічну смугу. Через зіткнення загинула 3-річна дівчинка – пасажирка Chevrolet.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Постраждалі Новини Черкас Жертви Аварії та ДТП
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