На Черкасщине люди перекрыли дорогу, требуя спасти местную реку от отходов

Жители села Хвилево-Сорочин, что на Черкасщине, требуют спасти местную реку, которая превратилась в сточную канаву. Чтобы их услышали, люди перекрыли дорогу.

Выйти на протесты их заставила зелено-белая вода в реке, в которой давно исчезла рыба.

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Люди уверены – все из-за того, что сюда с очистных сооружений города Золотоноша сливают вроде бы отфильтрованную воду, однако на самом деле неочищенные выбросы.



Отходы загрязняют реку Золотоноша Черкасской области

К митингующим приехали руководства района и города. Водоканальщики уверяют, что выбросы очищены, а экологическое бедствие произошло, потому мол не расчищено русло реки, поэтому происходит застой воды.

Рыба была здесь и лягушки квакали, а теперь их не слышно и не видно. Воняет настоящим болотом,

– сказала местная жительница Людмила Хвиль.

По словам специалистов, этим должна заниматься районная власть. Зато председатель Золотоношской РГА вину на себя не берет и говорит: водоем ниже стоков расчистили, правда, два года назад. Вместе с общиной решили установить специальное устройство контроля стоков городского водоканала и пообещали искать деньги для расчистки верхней части русла.

Нам говорят, что очистные сооружения работают нормально. Но мы решили, что выделим из районного бюджета средства, купим оборудование и будем контролировать круглосуточно, ежечасно стоки, которые выходят с очистных сооружений и впадают в реку Золотоношка, тогда не будет разговоров, кто виноват: река или очистные сооружения,

– ответил председатель Золотоношской РГА Александр Лисовый.



На Черкасщине люди вышли на митинг