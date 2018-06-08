17:59
8 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
26°C 10°C
  • суббота
    27°C 16°C
  • воскресенье
    25°C 15°C
  • понедельник
    28°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Скрытые таланты Шойгу. Телефон позора
Вєсті Кремля
23:15, 7 июня
Вести.UA. Скупой Порошенко. Аваков вернет Донбасс
Вєсті.UA
21:28, 7 июня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. За валюту и под колпаком КГБ: Проституция в Союзе
Згадати все
13:08, 6 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

На Черкасщине люди перекрыли дорогу, требуя спасти местную реку от отходов

46 Читати новину українською
На Черкасщине люди перекрыли дорогу, требуя спасти местную реку от отходов
На Черкасщине люди перекрыли дорогу, требуя спасти местную реку от отходов / Фото из открытых источников

Жители села Хвилево-Сорочин, что на Черкасщине, требуют спасти местную реку, которая превратилась в сточную канаву. Чтобы их услышали, люди перекрыли дорогу.

Выйти на протесты их заставила зелено-белая вода в реке, в которой давно исчезла рыба.

Читайте также: Заместителя мэра Черкасс подозревают в растрате средств на более чем 3 миллиона гривен

Люди уверены – все из-за того, что сюда с очистных сооружений города Золотоноша сливают вроде бы отфильтрованную воду, однако на самом деле неочищенные выбросы.


Отходы загрязняют реку Золотоноша Черкасской области

К митингующим приехали руководства района и города. Водоканальщики уверяют, что выбросы очищены, а экологическое бедствие произошло, потому мол не расчищено русло реки, поэтому происходит застой воды.

Рыба была здесь и лягушки квакали, а теперь их не слышно и не видно. Воняет настоящим болотом,
– сказала местная жительница Людмила Хвиль.

По словам специалистов, этим должна заниматься районная власть. Зато председатель Золотоношской РГА вину на себя не берет и говорит: водоем ниже стоков расчистили, правда, два года назад. Вместе с общиной решили установить специальное устройство контроля стоков городского водоканала и пообещали искать деньги для расчистки верхней части русла.

Нам говорят, что очистные сооружения работают нормально. Но мы решили, что выделим из районного бюджета средства, купим оборудование и будем контролировать круглосуточно, ежечасно стоки, которые выходят с очистных сооружений и впадают в реку Золотоношка, тогда не будет разговоров, кто виноват: река или очистные сооружения,
– ответил председатель Золотоношской РГА Александр Лисовый.

Люди на Черкащині вийшли на мітинг
На Черкасщине люди вышли на митинг

Теги: Новости Украины Экология Пикет Новости Черкасс
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Путин считает Порошенко "сбитым летчиком", или Главные выводы о "прямой линии" с главой Кремля
сегодня, 17:00 Путин считает Порошенко "сбитым летчиком", или Главные выводы о "прямой линии" с главой Кремля
Блог Медіа 829
Чому звільнили Данилюка і які це матиме наслідки
сегодня, 16:01 Чому звільнили Данилюка і які це матиме наслідки
Христина Бердинських 98
Украина и рак: как помочь миллиону онкобольных?
сегодня, 15:02 Украина и рак: как помочь миллиону онкобольных?
Наталія Лебідь 151
Антин Мухарский: украинцам надо не впадать в эйфорию и не отчаиваться
сегодня, 13:01 Антин Мухарский: украинцам надо не впадать в эйфорию и не отчаиваться
Катерина Петренко 328
"Виборча" гра почалась, і почалася не з того, що корисно Україні
сегодня, 12:00 "Виборча" гра почалась, і почалася не з того, що корисно Україні
Андрій Вігірінський 846
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук