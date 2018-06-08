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На Черкащині люди перекрили дорогу, вимагаючи врятувати місцеву річку від відходів

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На Черкащині люди перекрили дорогу, вимагаючи врятувати місцеву річку від відходів
На Черкащині люди перекрили дорогу, вимагаючи врятувати місцеву річку від відходів / Фото з власних джерел

Мешканці села Хвильово-Сорочин, що на Черкащині, вимагають врятувати місцеву річку, яка перетворилась на стокову канаву. Щоб їх почули, люди перекрили дорогу.

Вийти на протести їх змусила зелено-біла вода в річці, у якій давно зникла риба.

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Люди впевнені – все через те, що сюди з очисних споруд міста Золотоноша зливають начебто відфільтровану воду, проте насправді викиди неочищені.


Відходи забруднюють річку Золотоноша на Черкащині

До мітингарів приїхало керівництво району та міста. Водоканалівці переконують, що викиди очищені, а екологічне лихо сталося, бо мовляв нерозчищене русло річки, тому відбувається застій води.

Риба була тут і жаби квакали, а тепер їх не чути і не видно. Смердить справжнім болотом,
– сказала місцева мешканка Людмила Хвиль.

За словами фахівців, цим має займатись районна влада. Натомість голова Золотоніської РДА провину на себе не бере і каже: водойму нижче стоків розчистили, щоправда, два роки тому. Разом із громадою вирішили встановити спеціальний пристрій контролю стоків міського водоканалу та пообіцяли шукати гроші для розчищення верхньої частини русла. 

Нам говорять, що очисні споруди працюють нормально. Але ми вирішили, що виділимо з районного бюджету кошти, купимо обладнання і будемо контролювати цілодобово, щогодинно стоки, які виходять з очисних споруд і впадають в річку Золотоношку, тоді не буде розмов, хто винний: річка чи очисні споруди,
– відповів голова Золотоніської РДА Олександр Лісовий.

Люди на Черкащині вийшли на мітинг
На Черкащині люди вийшли на мітинг

Теги: Новини України Екологія Новини Черкас Пікет
Джерело: 24 Канал
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