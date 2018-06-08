Заступника мера Черкас підозрюють у розтраті коштів на понад 3 мільйона гривень

Прокуратура повідомила про підозру одному із заступників міського голови Черкас у справі про розтрату понад 3 мільйонів бюджетних коштів.

Про це повідомили у прокуратурі Черкаської області.

"Слідством установлено, що посадові особи Черкаської міської ради за попередньою змовою між собою, маючи на меті розтрату бюджетних коштів на користь третьої особи, залучили до своєї протиправної діяльності приватного підприємця та її чоловіка", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у 2017 році заступник міського голови та заступник начальника одного з департаментів Черкаської міськради уклали договори на постачання товару з приватним підприємцем та її чоловіком.

Вірогідно знаючи, що обумовлений товар не закуплявся та не постачався, а отже, умови договору в дійсності не виконано, вказані посадові особи підписали акти прийому-передачі майна та договори про передачу товару на зберігання, внаслідок чого за нібито надані послуги підприємцю з бюджету перераховано більш як 3 мільйони 260 тисяч гривень,

– підкреслили у прокуратурі.

Чотирьом фігурантам цієї справи повідомили про підозру за частиною 5 статті 191 (привласнення та розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

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Триває досудове розслідування, вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

"За вчинене особам загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна", заявили у прокуратурі.