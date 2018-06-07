191 тисяча "особистих грошей": знайшли власницю гори готівки з житомирської податкової

6 червня працівники ГПУ проводили обшуки у головному управлінні Державної фіскальної служби в Житомирській області.

Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook написав, що це "чистка у кабінеті керівництва" ДФС Житомирської області.

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Він опублікував фото, якому видно чималу суму в гривнях, розкладену у вигляді "килимів" на підлозі, столі і навіть кріслах в кабінеті.

7 червня з'явились деталі щодо цих обшуків.

Так, прес-служба ДФС у Житомирській області підтверджує, що дійсно співробітники ГПУ та СБУ в рамках кримінального провадження, яке було відкрите майже рік тому, провели обшуки кабінетів керівників регіонального управління ДФС. Провадження нібито пов'язане з ухиленням від сплати податків низки підприємств.

Під час слідчих дій були вилучені службові документи та електронні носії інформації.

А "килими" грошей, які на фото показав генпрокурор виявились "особистими коштами" першого заступника начальника житомирської податкової Наталії Новоженіної.

Йдеться про 191 тисячу гривень, про наявність яких жінка попередила правоохоронців перед початком обшуків, запевнивши, що "це її особисті кошти та будь-якого стосунку до розслідування кримінального провадження вони не мають".

У прес-службі Житомирської ДФС запевняють, що ці гроші були задекларовані у щорічній декларації посадовиці за 2017 рік. Щоправда, навіщо вона тримала таку величезну суму "особистих грошей" готівкою у робочому кабінеті, там не пояснюють.