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191 тысяча "личных денег": нашли хозяйку горы наличности из житомирской налоговой

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191 тысяча гривен в кабинете оказались "личными деньгами"
191 тысяча гривен в кабинете оказались "личными деньгами" / Facebook

6 июня работники ГПУ проводили обыски в главном управлении Государственной фискальной службы в Житомирской области.

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook написал, что это "чистка в кабинете руководства" ДФС Житомирской области.

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Он опубликовал фото, на котором видно немалую сумму в гривнах, разложенную в виде "ковров" на полу, столе и даже креслах в кабинете.

7 июня появились детали относительно этих обысков.

Так, пресс-служба ДФС в Житомирской области подтверждает, что действительно сотрудники ГПУ и СБУ в рамках уголовного производства, которое было открыто почти год назад, провели обыски кабинетов руководителей регионального управления ДФС. Производство якобы связано с уклонением от уплаты налогов ряда предприятий.

Во время следственных действий были изъяты служебные документы и электронные носители информации.

А "ковры" денег, которые на фото показал генпрокурор оказались "личными средствами" первого заместителя начальника житомирской налоговой Натальи Новожениной.

Речь идет о 191 тысячи гривен, о наличии которых женщина предупредила правоохранителей перед началом обысков, заверив, что "это ее личные средства и какого-либо отношения к расследованию уголовного производства они не имеют".

В пресс-службе Житомирской ДФС уверяют, что эти деньги были задекларированы в ежегодной декларации чиновницы за 2017 год. Правда, зачем она держала такую огромную сумму "личных денег" наличными в рабочем кабинете, там не объясняют.

Теги: Новости Украины Коррупция Расследования ГПУ Государственная фискальная служба Новости Житомира
Источник: 24 Канал
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