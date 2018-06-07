СБУ обнаружила в банковской ячейке арестованного Вышинского интересные находки: фото

Сотрудники СБУ обнаружили договор арестованного главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского с российским пропагандистским СМИ МИА "Россия Сегодня" на руководство представительством на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что находка была обнаружена во время санкционированного обыска в банковской ячейке Вышинского в ходе досудебного следствия в уголовном производстве в отношении российского журналиста.

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Кроме договора Вышинского с "Россия Сегодня", в его банковской ячейке было выявлено более 200 тысяч долларов и предмет, внешне похожий на пистолет "Браунинг 1906".

Продолжается досудебное следствие.



Найденные в банковской ячейке Вышинского деньги



Вещи из банковской ячейки Вышинского



Обыски в банковской ячейке Вышинского

Напомним, 15 мая в Киеве сотрудники СБУ задержали главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского во время обысков в офисе издание. Причиной задержания стало то, что Вышинский проводил в Украине подрывные информационные акции, за что получал деньги от России.



Впоследствии Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене, а 17 мая в Херсоне суд избрал для журналиста меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца.