20:45
7 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
21°C 7°C
  • пятница
    26°C 13°C
  • суббота
    26°C 18°C
  • воскресенье
    25°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Усы надежды для сборной РФ. Виртуальная реальность Киселева
Вєсті Кремля
21:04, 6 июня
Вести.UA. Натурщик Татьяны Чорновол. Хитрый план Добкина
Вєсті.UA
19:48, 6 июня
Оползень в Черноморске: почему за свою халатность должны отвечать чиновники
ЦРУ
09:00, 6 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. За валюту и под колпаком КГБ: Проституция в Союзе
Згадати все
13:08, 6 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

СБУ обнаружила в банковской ячейке арестованного Вышинского интересные находки: фото

238 Читати новину українською
У Вышинского нашли договор с "Россия Сегодня", деньги и оружие
У Вышинского нашли договор с "Россия Сегодня", деньги и оружие / СБУ

Сотрудники СБУ обнаружили договор арестованного главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского с российским пропагандистским СМИ МИА "Россия Сегодня" на руководство представительством на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что находка была обнаружена во время санкционированного обыска в банковской ячейке Вышинского в ходе досудебного следствия в уголовном производстве в отношении российского журналиста.

Читайте также: Обмен Вышинского на Сенцова: Путин обнародовал свое видение ситуации

Кроме договора Вышинского с "Россия Сегодня", в его банковской ячейке было выявлено более 200 тысяч долларов и предмет, внешне похожий на пистолет "Браунинг 1906".

Продолжается досудебное следствие.

СБУ Вишинський гроші зброя журналісти
Найденные в банковской ячейке Вышинского деньги

Вишинський СБУ
Вещи из банковской ячейки Вышинского

СБУ Вишинський
Обыски в банковской ячейке Вышинского

Напомним, 15 мая в Киеве сотрудники СБУ задержали главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского во время обысков в офисе издание. Причиной задержания стало то, что Вышинский проводил в Украине подрывные информационные акции, за что получал деньги от России.

Впоследствии Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене, а 17 мая в Херсоне суд избрал для журналиста меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца.

Теги: Новости Украины Расследования Российская пропаганда СМИ Оружие Деньги СБУ журналисты Обыски в киевском офисе "РИА Новости"
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Наличный курс валют 7 июня: доллар и евро неустанно растут
сегодня, 19:30 Наличный курс валют 7 июня: доллар и евро неустанно растут
129
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук