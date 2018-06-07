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СБУ виявила у банківській скриньці арештованого Вишинського цікаві знахідки: фото

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У Вишинського знайшли договір з "Россия Сегодня", гроші та зброю
У Вишинського знайшли договір з "Россия Сегодня", гроші та зброю / СБУ

Працівники СБУ виявили договір арештованого головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського з російським пропагандистським ЗМІ МІА "Россия Сегодня" на керівництво представництвом на території України.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що знахідку було виявлено під час санкціонованого обшуку у банківській скриньці Вишинського у ході досудового слідства у кримінальному провадженні щодо російського журналіста.

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Окрім договору Вишинського з "Россия Сегодня", у його банківській скриньці було виявлено понад 200 тисяч доларів та предмет, ззовні схожий на пістолет "Браунінг 1906".

Триває досудове слідство.

СБУ Вишинський гроші зброя журналісти
Знайдені у банківській скриньці Вишинського гроші

Вишинський СБУ
Речі з банківської скриньки Вишинського

СБУ Вишинський
Обшуки в банківській скриньці Вишинського

Нагадаємо, 15 травня у Києві працівники СБУ затримали головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського під час обшуків в офісі видання. Причиною затримання стало те, що Вишинський проводив в Україні підривні інформаційні акції, за що отримував гроші від Росії.

Згодом Вишинському оголосили про підозру у державній зраді, а 17 травня у Херсоні суд обрав для журналіста запобіжний захід у вигляді арешту строком на 2 місяці.

Теги: Новини України Розслідування Обшуки в київському офісі "РИА Новости" журналісти СБУ Гроші Зброя ЗМІ Російська пропаганда
Джерело: 24 канал
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