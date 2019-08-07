На Черкасщине военные провели учебные стрельбы: фото

На Черкасщине офицеры батальона Территориальной обороны оттачивали мастерство стрельбы. Все для того, чтобы в случае военной агрессии защищать государственные учреждения и силовые ведомства.

Идут на огневой рубеж первые участники. Среди них и 24-летний Богдан Ищук. Среди военных он один из самых молодых, но говорит: возраст не главное, нужно лишь желание и настойчивость.

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На тренировку приехали почти сто участников территориальной обороны из Черкасской области. Все они имеют военные звания и прошли курс офицерской подготовки. В случае нападения именно они должны обеспечить работу органов власти, военных баз и бороться с незаконными группировками.

Такие учения помогают изучить местность, на которой мы находимся. Кроме того, это помогает знать все важные объекты,

– пояснил командир бригады территориальной обороны Черкасской области Анатолий Стуженко.

Именно поэтому кроме стрелковых дисциплин, здесь изучают и географические особенности области. В общем за эту неделю на Черкащине такие учения на разных участках пройдут две сотни офицеров тероборони.

На Черкасщине военные провели учебные стрельбы