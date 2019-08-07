04:59
9 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Зюганов против Америки. Как Рашка скоммуниздила беспилотник
      Вєсті Кремля
      21:27, 8 августа
      Вести.UA: "Конец" эпохи бедности. Надя Савченко сбежала на Север – новое задание Путина?
      Вєсті.UA
      19:51, 8 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ

      На Черкасщине военные провели учебные стрельбы: фото

      61 Читати новину українською

      На Черкасщине офицеры батальона Территориальной обороны оттачивали мастерство стрельбы. Все для того, чтобы в случае военной агрессии защищать государственные учреждения и силовые ведомства.

      Идут на огневой рубеж первые участники. Среди них и 24-летний Богдан Ищук. Среди военных он один из самых молодых, но говорит: возраст не главное, нужно лишь желание и настойчивость.

      Читайте также: Авиация ВСУ провела военные учения над Черным морем: фото и видео

      На тренировку приехали почти сто участников территориальной обороны из Черкасской области. Все они имеют военные звания и прошли курс офицерской подготовки. В случае нападения именно они должны обеспечить работу органов власти, военных баз и бороться с незаконными группировками.

      Такие учения помогают изучить местность, на которой мы находимся. Кроме того, это помогает знать все важные объекты,
      – пояснил командир бригады территориальной обороны Черкасской области Анатолий Стуженко.

      Именно поэтому кроме стрелковых дисциплин, здесь изучают и географические особенности области. В общем за эту неделю на Черкащине такие учения на разных участках пройдут две сотни офицеров тероборони.

      На Черкасщине военные провели учебные стрельбы

      blog_ava
      С обнаженной грудью и усами: Эмили Ратаковски взбудоражила сеть новой эротической съемкой
      8 августа
      375
      Автор: Лена Коваленко
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Оружие
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 7 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      8 августа , 22:41 Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      508
      Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      8 августа , 22:30 Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      Павло Казарін 425
      Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      8 августа , 22:00 Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 867
      Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      8 августа , 21:04 Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      61
      Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      8 августа , 21:00 Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      Світлана Попова 279
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук