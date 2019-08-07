На Черкащині військові провели навчальні стрільби: фото

На Черкащині офіцери батальйону Територіальної оборони відточували майстерність стрільби. Все для того, аби в разі військової агресії захищати державні установи та силові відомства.

Ідуть на вогневий рубіж перші учасники. Серед них і 24-річний Богдан Іщук. Серед військових він один із наймолодших, але каже: вік не головне, треба лише бажання і наполегливість.

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На тренування приїхали майже сто учасників територіальної оборони з Черкащини. Всі вони мають військові звання та пройшли курс офіцерської підготовки. У разі нападу саме вони мають забезпечити роботу органів влади, військових баз та боротися з незаконними угрупуваннями.

Такі навчання допомагають вивчити місцевість, на якій ми перебуваємо. Крім того, це допомагає знати всі важливі об'єкти,

– пояснив командир бригади територіальної оборони Черкащини Анатолій Стуженко.

Саме тому окрім стрілецьких дисциплін, тут вивчають і географічні особливості області. Загалом за цей тиждень на Черкащині такі навчання на різних ділянках пройдуть дві сотні офіцерів тероборони.

На Черкащині військові провели навчальні стрільби