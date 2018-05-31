20:07
31 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
30°C 16°C
  • пятница
    22°C 12°C
  • суббота
    26°C 12°C
  • воскресенье
    28°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Бронзовый Путин. Нездоровые политики России
Вєсті Кремля
00:01, сегодня
Вести.UA. Реформы от Марковича. Чудеса Насирова
Вєсті.UA
21:55, 30 мая
Почему детекторы лжи для ГБР ставят под сомнение относимость доказательств по всей Украине
ЦРУ
09:00, 30 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, 30 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

На Черкасщине женщина собственноручно изготовляла и распространяла сепаратистские "листовки"

92 Читати новину українською
Злоумышленница распространяла распечатанные на принтере брошюры среди пророссийски настроенных жителей города
Злоумышленница распространяла распечатанные на принтере брошюры среди пророссийски настроенных жителей города / .sputnik-tj.com

Сотрудники СБУ задержали в Черкасской области женщину, которая собственноручно изготавливала и распространяла брошюры с сепаратистским содержанием. Агитматериалы злоумышленница распространяла среди пророссийски настроенных жителей города.

Об этом информируют в пресс-центре СБУ.

Читайте также: Появилась информация об организаторе покушения на Бабченко Бориса Германа

Правоохранители установили, что злоумышленница изготавливала брошюры "Русская весна", информацию она подбирала в сети Интернет на антиукраинских ресурсах. Потом она распространяла распечатанные на принтере "агитки" среди пророссийски настроенных жителей города,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что женщину задержали в Смеле, Черкасской области.

Во время обыска по месту проживания злоумышленницы правоохранители обнаружили более двухсот экземпляров сепаратистских брошюр.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия.

СБУ, сепаратистські брошури
Во время обыска в квартире злоумышленницы обнаружили более 200 экземпляров сепаратистких брошюр

СБУ, сепаратистські брошури
Женщина распространяла агитматериалы среди пророссийски настроенных жителей города
 

Теги: Новости Украины СБУ Новости Черкасс
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Как спастись от летней жары: топ-5 напитков
сегодня, 13:10 Как спастись от летней жары: топ-5 напитков
364
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук