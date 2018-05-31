На Черкасщине женщина собственноручно изготовляла и распространяла сепаратистские "листовки"

Сотрудники СБУ задержали в Черкасской области женщину, которая собственноручно изготавливала и распространяла брошюры с сепаратистским содержанием. Агитматериалы злоумышленница распространяла среди пророссийски настроенных жителей города.

Об этом информируют в пресс-центре СБУ.

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Правоохранители установили, что злоумышленница изготавливала брошюры "Русская весна", информацию она подбирала в сети Интернет на антиукраинских ресурсах. Потом она распространяла распечатанные на принтере "агитки" среди пророссийски настроенных жителей города,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что женщину задержали в Смеле, Черкасской области.

Во время обыска по месту проживания злоумышленницы правоохранители обнаружили более двухсот экземпляров сепаратистских брошюр.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия.



Во время обыска в квартире злоумышленницы обнаружили более 200 экземпляров сепаратистких брошюр