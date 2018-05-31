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На Черкащині жінка власноруч виготовляла та поширювала сепаратистські "агітки"

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Зловмисниця поширювала роздруковані на принтері брошури серед проросійськи налаштованих мешканців міста
Зловмисниця поширювала роздруковані на принтері брошури серед проросійськи налаштованих мешканців міста / .sputnik-tj.com

Співробітники СБУ затримали на Черкащині жінку, яка власноруч виготовляла та поширювала брошури із сепаратистським вмістом. Агітматеріали зловмисниця розповсюджувала серед проросійськи налаштованих мешканців міста.

Про це інформують у прес-центрі СБУ.

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Правоохоронці встановили, що зловмисниця виготовляла брошури "Русская весна", інформацію вона підбирала в мережі Інтернет на антиукраїнських ресурсах. Потім вона розповсюджувала роздруковані на принтері "агітки" серед проросійськи налаштованих мешканців міста,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що жінку затримали у Смілі, що на Черкащині.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисниці правоохоронці виявили понад двісті примірників сепаратистських брошур.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії.

СБУ, сепаратистські брошури
Під час обшуку в квартирі зловмисниці виявили понад 200 примірників сепаратистьких брошур

СБУ, сепаратистські брошури
Жінка поширювала агітматеріали серед проросійськи налаштованих мешканців міста
 

Теги: Новини України СБУ Новини Черкас
Джерело: 24 Канал
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