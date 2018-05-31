На Черкащині жінка власноруч виготовляла та поширювала сепаратистські "агітки"

Співробітники СБУ затримали на Черкащині жінку, яка власноруч виготовляла та поширювала брошури із сепаратистським вмістом. Агітматеріали зловмисниця розповсюджувала серед проросійськи налаштованих мешканців міста.

Про це інформують у прес-центрі СБУ.

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Правоохоронці встановили, що зловмисниця виготовляла брошури "Русская весна", інформацію вона підбирала в мережі Інтернет на антиукраїнських ресурсах. Потім вона розповсюджувала роздруковані на принтері "агітки" серед проросійськи налаштованих мешканців міста,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що жінку затримали у Смілі, що на Черкащині.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисниці правоохоронці виявили понад двісті примірників сепаратистських брошур.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії.



Під час обшуку в квартирі зловмисниці виявили понад 200 примірників сепаратистьких брошур