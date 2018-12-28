На Черниговщине депутат БПП налетел на пенсионера
В Нежине, что в Черниговской области, депутат городского совета от "Блока Петра Порошенко" избил пожилого мужчину.
Об этом сообщает "Правда ТУТ. Нежин" со ссылкой на собственные источники.
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У пострадавшего обнаружили травму головы. Он уже написал заявление на обидчика в полицию. А сведения о причинении телесных повреждений внесли в Единый реестр досудебных расследований.
При каких обстоятельствах произошел инцидент, правоохранители не сообщают. Лишь отмечают, что обстоятельства уголовного производства не разглашаются в интересах следствия. Ведь, как пишет издание, упомянутый депутат является приближенной к мэру лицом.
Источник: 24 Канал
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