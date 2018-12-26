"Очень хочу помочь выиграть войну": бабушка пожертвовала 10 тысяч долларов для украинской армии

Женщина из Западной Украины, которой больше 90 лет, пожертвовала на нужды армии 10 тысяч долларов. Эти деньги женщина направила на счет волонтеров фонда "Вернись живым", сообщили в Facebook члены организации.

Волонтеры отметили, что не могут опубликовать фото и называть имя благодетельницы, однако известно, что она следит за Facebook-страницей фонда, знает имена его работников и, конечно, болеет за будущее Украины.

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Мы пишем этот пост и плачем. Плачем от радости. И дело не в огромном переводе. Дело в том, что в своем возрасте за 90 женщина говорит: "Очень хочу помочь выиграть войну. Вы за меня не волнуйтесь – деньги на лекарства себе оставила!",

– сообщили волонтеры.

Переведенные деньги потратят на помощь бригадам, чьи пункты постоянной дислокации расположены в Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Закарпатской областях.