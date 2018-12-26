"Дуже хочу допомогти виграти війну": бабуся пожертвувала 10 тисяч доларів для української армії

Жінка із Західної України, якій більше 90 років, пожертвувала на потреби армії 10 тисяч доларів. Ці гроші жінка скерувала на рахунок волонтерів фонду "Повернись живим", повідомили у Facebook члени організації.

Волонтери зазначили, що не можуть опублікувати фото та називати ім’я благодійниці, проте відомо, що вона стежить за Facebook-сторінкою фонду, знає імена його працівників і, звісно, вболіває за майбутнє України.

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Ми пишемо цей пост і плачемо. Плачемо від радості. І справа не у величезному переказі. Справа у тому, що у свій вік за 90 жінка каже: "Дуже хочу допомогти виграти війну. Ви за мене не хвилюйтеся – гроші на ліки собі лишила!,

– повідомили волонтери.

Переказані гроші витратять на допомогу бригадам, чиї пункти постійної дислокації розташовані в Івано-Франківській, Львівській, Волинській та Закарпатській областях.