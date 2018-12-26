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      "Дуже хочу допомогти виграти війну": бабуся пожертвувала 10 тисяч доларів для української армії

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      Літня жінка пожертвувала 10 тисяч доларів для української армії
      Літня жінка пожертвувала 10 тисяч доларів для української армії / Ілюстративне фото

      Жінка із Західної України, якій більше 90 років, пожертвувала на потреби армії 10 тисяч доларів. Ці гроші жінка скерувала на рахунок волонтерів фонду "Повернись живим", повідомили у Facebook члени організації.

      Волонтери зазначили, що не можуть опублікувати фото та називати ім’я благодійниці, проте відомо, що вона стежить за Facebook-сторінкою фонду, знає імена його працівників і, звісно, вболіває за майбутнє України.

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      Ми пишемо цей пост і плачемо. Плачемо від радості. І справа не у величезному переказі. Справа у тому, що у свій вік за 90 жінка каже: "Дуже хочу допомогти виграти війну. Ви за мене не хвилюйтеся – гроші на ліки собі лишила!,
      – повідомили волонтери.

      Переказані гроші витратять на допомогу бригадам, чиї пункти постійної дислокації розташовані в Івано-Франківській, Львівській, Волинській та Закарпатській областях.

       

      Теги: Новини України Гроші Волонтери Збройні сили України Пенсіонери благочинність Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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