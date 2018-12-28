На Чернігівщині депутат БПП налетів на пенсіонера
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У Ніжині, що у Чернігівській області, депутат міської ради від "Блоку Петра Порошенка" побив літнього чоловіка.
Про це повідомляє "Правда ТУТ. Ніжин" з посиланням на власні джерела.
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У постраждалого виявили травму голови. Він вже написав заяву на кривдника до поліції. А відомості про завдання тілесних ушкоджень внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
За яких обставин стався інцидент, правоохоронці не повідомляють. Лише зазначають, що обставини кримінального провадження не розголошуються в інтересах слідства. Адже, як пише видання, згаданий депутат є наближеною до міського голови особою.
Джерело: 24 Канал
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