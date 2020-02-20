На Черниговщине мать нашла повешенным 5-летнего мальчика

В Черниговской области нашли повешенным 5-летнего мальчика. Правоохранители открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство".

В Прилуцком районе Черниговщины на территории частного дома произошла трагедия, сообщает полиция области.

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Мать нашла своего ребенка повешенным и сразу вызвала медиков. Однако спасти 5-летнего мальчика не удалось.

Со слов женщины, ребенок вышел из дома, а через некоторое время его нашли в петле.

Правоохранители рассматривают все возможные версии гибели мальчика. Полиция открыла уголовное производство по статье "умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает наказание лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Правоохранители расследуют смерть 5-летнего ребенка – видео: