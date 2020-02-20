15:42
20 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ВОЗВРАЩЕНИЕ УКРАИНЦЕВ ИЗ КИТАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА БОЙ ВОЗЛЕ ЗОЛОТОГО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин попал на бабки. Россияне будут есть мох
      Вєсті Кремля
      22:11, 19 февраля
      Вести.UA: У Андрея Богдана разбитое сердце. Развлечения нардепов в Раде
      Вєсті.UA
      20:11, 19 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ВОЗВРАЩЕНИЕ УКРАИНЦЕВ ИЗ КИТАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА БОЙ ВОЗЛЕ ЗОЛОТОГО

      На Черниговщине мать нашла повешенным 5-летнего мальчика

      - Читати новину українською
      5-летнего мальчика нашли повешенным / glavcom.ua

      В Черниговской области нашли повешенным 5-летнего мальчика. Правоохранители открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство".

      В Прилуцком районе Черниговщины на территории частного дома произошла трагедия, сообщает полиция области.

      Читайте также: Более 200 человек искали 5-летнюю девочку: правоохранители выясняют обстоятельства смерти

      Мать нашла своего ребенка повешенным и сразу вызвала медиков. Однако спасти 5-летнего мальчика не удалось.

      Со слов женщины, ребенок вышел из дома, а через некоторое время его нашли в петле.

      Правоохранители рассматривают все возможные версии гибели мальчика. Полиция открыла уголовное производство по статье "умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает наказание лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

      Правоохранители расследуют смерть 5-летнего ребенка – видео:

      Вода в Крым: как ее недостаток влияет на оккупацию полуострова
      сегодня
      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Криминальные новости Дети и несовершеннолетние Криминал Новости Чернигова
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:00 Истерия с коронавируса: вспомните сколько людей в Украине умирает от туберкулеза
      Олекса Коба
      сегодня , 12:05 Годовщина расстрела Майдана: о чем врут путинские наемники?
      Юрій Бутусов
      сегодня , 12:46 Какие существуют типы печати и как они влияют на качество картинки
      Віктор Терешков
      сегодня , 13:00 Умные инвестиции: как вложить и зарабатывать на недвижимости в Батуми
      сегодня , 09:03 Вода в Крым: как ее недостаток влияет на оккупацию полуострова
      Ярослав Голобородько
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук