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      На Чернігівщині матір знайшла повішеним 5-річного хлопчика

      -
      5-річного хлопчика знайшли повішеним / glavcom.ua

      У Чернігівській області знайшли повішеним 5-річного хлопчика. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство".

      У Прилуцькому районі Чернігівщини на території приватного будинку сталася трагедія, повідомляє поліція області. 

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      Матір знайшла свою дитину повішеною і одразу викликала медиків. Однак врятувати 5-річного хлопчика не вдалося.

      Зі слів жінки, дитина вийшла з дому, а через деякий час її знайшли в петлі.

      Правоохоронці розглядають всі можливі версії загибелі хлопчика. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство". Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.

      Правоохоронці розслідують смерть 5-річної дитини – відео:

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Діти і неповнолітні Новини Чернігова Кримінал Кримінальні новини
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