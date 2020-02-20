На Чернігівщині матір знайшла повішеним 5-річного хлопчика

У Чернігівській області знайшли повішеним 5-річного хлопчика. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство".

У Прилуцькому районі Чернігівщини на території приватного будинку сталася трагедія, повідомляє поліція області.

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Матір знайшла свою дитину повішеною і одразу викликала медиків. Однак врятувати 5-річного хлопчика не вдалося.

Зі слів жінки, дитина вийшла з дому, а через деякий час її знайшли в петлі.

Правоохоронці розглядають всі можливі версії загибелі хлопчика. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство". Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.

Правоохоронці розслідують смерть 5-річної дитини – відео: