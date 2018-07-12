На Черниговщине на взятке задержали подполковника ВСУ: фото

Военная прокуратура Черниговского гарнизона Центрального региона Украины разоблачила и задержала военнослужащего – начальника цикловой комиссии воинской части.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

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Установлено, что задержанный подполковник ВСУ 11.07.2018 года требовал и получил от гражданина Украины неправомерную выгоду в сумме 2600 гривен. За эти средства он обещал оказать влияние на должностных лиц комиссии своей воинской части, которая является учреждением по подготовке водителей, для беспрепятственной выдачи свидетельства об его окончании. Также он обещал в дальнейшем "помочь" повлиять на должностных лиц Черниговского межрайонного регистрационного-экзаменационного отдела при сдаче экзаменов и выдачи удостоверения водителя категории "В", – говорится в сообщении.



Подполковник требовал неправомерную выгоду в сумме 2600 гривен



За взятку подполковник обещал содействовать в выдаче водительских прав

Взятка

Офицера-взяточника задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Неправомерная выгода в ходе личного обыска обнаружена и изъята.

Сейчас продолжаются следственные и процессуальные действия.