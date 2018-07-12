На Чернігівщині підполковника ЗСУ зловили на хабарі: фото
Військовою прокуратурою Чернігівського гарнізону Центрального регіону України викрито та затримано військовослужбовця – начальника циклової комісії військової частини.
Про це повідомляє прес-службу військова прокуратура Центрального регіону України.
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Встановлено, що затриманий підполковник ЗСУ 11.07.2018 року вимагав та отримав від громадянки України неправомірну вигоду в сумі 2600 гривень. За ці кошти він обіцяв вчинити вплив на службових осіб комісії своєї військової частини, яка є закладом з підготовки водіїв, для безперешкодної видачі свідоцтва про її закінчення. Також він обіцяв надалі "допомогти" вплинути на службових осіб Чернігівського міжрайонного реєстраційного-екзаменаційного відділу при складанні іспитів та видачі посвідчення водія категорії "В", – йдеться у повідомлені.
Підполковник вимагав неправомірну вигоду в сумі 2600 гривень
За хабар підполковник обіцяв сприяти у видачі водійських прав
Хабар
Офіцера-хабарника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Неправомірну вигоду в ході особистого обшуку виявлено та вилучено.
Наразі тривають слідчі та процесуальні дії.