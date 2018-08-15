На Черниговщине почти сутки разыскивали 3-летнего мальчика: подробности

На Черниговщине правоохранители почти сутки разыскивали 3-летнего ребенка, который 13 августа исчез из родительского двора.

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции в Черниговской области.

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13 августа после двадцати часов в Сосницкую полицию поступило сообщение 38-летней жительницы села Вильшане о том, что пропал ее малолетний сын 2015 года. Полицейские установили, что около 17 часов малыш в течение непродолжительного времени оставался без присмотра во дворе родительского дома,

– говорится в сообщении.

За этот короткий промежуток времени ребенок, как сквозь землю провалился. Мама самостоятельно искала мальчика в течение 2 часов. Когда же поняла, что самостоятельно ей не найти ребенка, позвонила в полицию.



Мальчика удалось разыскать почти через сутки

К поискам малыша присоединился весь личный состав Сосницкого отделения полиции, а также сотрудники Менского и Корюковского отделений полиции. Вскоре к ним присоединились спасатели ГСЧС, военнослужащие Национальной гвардии, бойцы роты специального назначения "Чернигов", кинологи областной полиции, оперативники уголовного розыска и активная общественность.

Участники поисковой операции провели тщательное прочесывание местности с постепенным удалением от места исчезновения ребенка.

Мальчика нашли только в полдень 14 августа.

Правоохранители обнаружили ребенка в поле за полтора километра от села. Мальчика доставили в медицинское учреждение для всестороннего обследования.