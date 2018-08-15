16:45
15 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
33°C 18°C
  • четвер
    27°C 20°C
  • п'ятниця
    28°C 19°C
  • субота
    30°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Некрофілія Поклонської. "Голос 60+"
Вєсті Кремля
20:15, 14 серпня
Вєсті.UA. Ляшко ґвалтує українців. Адвокат диявола Шуфрич
Вєсті.UA
19:37, 14 серпня
Як кулаками вирішують проблеми у Полтаві під гаслом антикорупційної діяльності
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На Чернігівщині майже добу розшукували 3-річного хлопчика: подробиці

332 Читать новость на русском
На Чернігівщині майже добу розшукували 3-річного хлопчика: подробиці

На Чернігівщині правоохоронці майже добу розшукували 3-річну дитину, яка 13 серпня зникла з батьківського подвір'я.

Про це інформує прес-служба Нацполіції у Чернігівській області.

Читайте також: У Львові від укусу змії померла 4-річна дитина

13 серпня після двадцятої години до Сосницької поліції надійшло повідомлення 38-річної мешканки села Вільшане про те, що зник її малолітній син 2015 року народження. Поліцейські встановили, що близько 17 години малюк впродовж нетривалого часу залишався без нагляду на подвір’ї батьківського будинку,
– йдеться у повідомленні.

За цей короткий проміжок часу дитина, мов крізь землю провалилась. Мама самостійно розшукувала хлопчика протягом 2 годин. Коли ж зрозуміла, що самотужки їй не знайти дитину, зателефонувала до поліції.

поліція дитина
Хлопчика вдалося розшукати майже через добу

До пошуків малюка долучився весь особовий склад Сосницького відділення поліції, а також співробітники Менського та Корюківського відділень поліції. Невдовзі до них приєдналися рятувальники ДСНС, військовослужбовці Національної гвардії, бійці роти спеціального призначення "Чернігів", кінологи обласної поліції, оперативники карного розшуку та активна громадськість.

Учасники пошукової операції провели ретельне прочісування місцевості з поступовим віддаленням від місця зникнення дитини.

Знайшли хлопчика аж опівдні 14 серпня. 

Правоохоронці виявили дитину у полі за півтора кілометри від села. Хлопчика доставили до медичного закладу для всебічного обстеження.

Теги: Новини України Діти і неповнолітні Поліція Новини Чернігова
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як підготувати дитину до дитячого садка: поради психолога
сьогодні, 16:04 Як підготувати дитину до дитячого садка: поради психолога
Олександр Бевза
Медреформа в дії: перші результати, нові зарплати сімейних лікарів та боротьба за пацієнта
сьогодні, 15:00 Медреформа в дії: перші результати, нові зарплати сімейних лікарів та боротьба за пацієнта
Оксана Тропотяга
Справа Кернеса та напад на Гандзюк: як Луценко та Аваков "злили" резонансні справи
сьогодні, 14:07 Справа Кернеса та напад на Гандзюк: як Луценко та Аваков "злили" резонансні справи
Віталій Шабунін
Помер Едуард Успенський: біографія письменника, який вигадав Чебурашку
сьогодні, 13:38 Помер Едуард Успенський: біографія письменника, який вигадав Чебурашку
Системы естественного освещения: плюсы внедрения современной технологии в Украине
сьогодні, 12:00 Системы естественного освещения: плюсы внедрения современной технологии в Украине
Лев Парцхаладзе
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
У Києві горіла фармацевтична компанія: фото
 12 серпня , 10:15
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Баварія яскраво відсвяткувала чемпіонство в Бундеслізі
 20 травня 2017 , 22:01
Динамо мінімально перемогло Ворсклу
 5 листопада 2017 , 21:27
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук