На Чернігівщині майже добу розшукували 3-річного хлопчика: подробиці

На Чернігівщині правоохоронці майже добу розшукували 3-річну дитину, яка 13 серпня зникла з батьківського подвір'я.

Про це інформує прес-служба Нацполіції у Чернігівській області.

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13 серпня після двадцятої години до Сосницької поліції надійшло повідомлення 38-річної мешканки села Вільшане про те, що зник її малолітній син 2015 року народження. Поліцейські встановили, що близько 17 години малюк впродовж нетривалого часу залишався без нагляду на подвір’ї батьківського будинку,

– йдеться у повідомленні.

За цей короткий проміжок часу дитина, мов крізь землю провалилась. Мама самостійно розшукувала хлопчика протягом 2 годин. Коли ж зрозуміла, що самотужки їй не знайти дитину, зателефонувала до поліції.



Хлопчика вдалося розшукати майже через добу

До пошуків малюка долучився весь особовий склад Сосницького відділення поліції, а також співробітники Менського та Корюківського відділень поліції. Невдовзі до них приєдналися рятувальники ДСНС, військовослужбовці Національної гвардії, бійці роти спеціального призначення "Чернігів", кінологи обласної поліції, оперативники карного розшуку та активна громадськість.

Учасники пошукової операції провели ретельне прочісування місцевості з поступовим віддаленням від місця зникнення дитини.

Знайшли хлопчика аж опівдні 14 серпня.

Правоохоронці виявили дитину у полі за півтора кілометри від села. Хлопчика доставили до медичного закладу для всебічного обстеження.