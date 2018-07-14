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На Черниговщине вертолет зацепил линию электропередач: без света остались 5 сел (фото)

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На Черниговщине вертолет зацепил линию электропередач
На Черниговщине вертолет зацепил линию электропередач / Фото пресс-службы Нацполиции

На Черниговщине в Боровичском районе вертолет Ми-2 совершил аварийное приземление. Летательный аппарат во время обработки полей винтом зацепил линию электропередач. В результате аварии без электроэнергии осталось 5 сел.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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Вертолет "Ми-2" проводил обработку арендованных земель агропредприятия и винтом задел линию электропередач напряжением 10 киловольт и совершил аварийную посадку. После этого мужчина покинул место аварии, но был задержан полицией уже в соседнем районе. Сейчас пилот находится в больнице, у него повысилось давление, – говорится в сообщении полиции.

За штурвалом вертолета находился житель Кировоградской области, который каких-либо документов на право управления вертолетом не предоставил и пояснил, что они находятся по месту его проживания. По результатам медицинского осмотра пилот имел признаки алкогольного опьянения.

Полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 281 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности полетов воздушных судов лицами, которые не являются работниками воздушного транспорта, если это создало опасность для жизни людей или наступления других тяжких последствий). Мужчине грозит штраф до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.


Вертолет винтом зацепил линию электропередач напряжением 10 киловольт и совершил аварийную посадку


В результате аварии без электроэнергии осталось 5 сел


По результатам медицинского осмотра пилот имел признаки алкогольного опьянения

 

Теги: Новости Украины авиация Новости Чернигова
Источник: 24 Канал
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