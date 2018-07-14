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На Чернігівщині гелікоптер зачепив лінію електропередач: без світла залишилося 5 сіл (фото)

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На Чернігівщині гелікоптер зачепив лінію електропередач
На Чернігівщині гелікоптер зачепив лінію електропередач / Фото прес-служби поліції

На Чернігівщині в Бобровицькому районі вертоліт Мі-2 здійснив аварійне приземлення. Літальний апарат під час обробки полів гвинтом зачепив лінію електропередач. В наслідок аварії без електроенергії залишилося 5 сіл.

Про це повідомляє прес-служба поліції області. 

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Гелікоптер "Мі-2" проводив обробку орендованих земель агропідприємства та гвинтом зачепив лінію електропередач напругою 10 кіловольт і здійснив аварійну посадку. Після цього чоловік покинув місце аварії, але був затриманий поліцією уже в сусідньому районі. Наразі пілот знаходиться в лікарні, у нього підвищився тиск, – йдеться у повідомленні поліції.

За штурвалом гелікоптера знаходився житель Кіровоградської області, який будь-яких документів на право керування гелікоптером не надав та пояснив, що вони знаходяться за місцем його проживання. За результатами медичного огляду пілот мав ознаки алкогольного сп’яніння.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 281 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки польотів повітряних суден особами, які не є працівниками повітряного транспорту, якщо це створило небезпеку для життя людей або настання інших тяжких наслідків). Чоловіку загрожує штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.


Гелікоптер гвинтом зачепив лінію електропередач напругою 10 кіловольт і здійснив аварійну посадку


В наслідок аварії без електроенергії залишилося 5 сіл


За результатами медичного огляду пілот мав ознаки алкогольного сп’яніння

 

Теги: Новини України Новини Чернігова авіація
Джерело: 24 Канал
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