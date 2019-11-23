На Черниговщине водитель сбил насмерть ребенка и скрылся: его уже задержали – фото

Полицейские Черниговщины задержали водителя, который на Киевской трассе сбил насмерть девятиклассницу и скрылся с места происшествия.

Трагическое событие произошло 22 ноября между пятой и шестой часами вечера в селе Ивановка Черниговского района. Водитель автомобиля двигался со стороны Чернигова в направлении столицы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Он сбил девочку 2005 года рождения, которая пересекала дорогу вне пешеходного перехода на неосвещенном участке дороги. От полученных травм ребенок погиб на месте, а водитель скрылся.

Полиция Черниговщины ввела операцию "Перехват" и подняла по тревоге личный состав. Полицейские нашли его с помощью камер видеонаблюдения "Сеть Безопасности", которые могут распознавать автомобильные знаки и помогают высчитывать как двигалось авто.

На месте дорожно-транспортного происшествия полиция изъяла обломки зеркала и переднего бампера автомобиля "Фольксваген", сделала слепки протектора шин. Сейчас с водителем проводятся следственные действия. Решается вопрос о помещении его в изолятор временного содержания.

Открыто уголовное производство по статье 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Полиция задержала водителя, который сбил девочку на Житомирщине / фото Нацполиции

Отметим, что украинская патрульная полиция вернулась к практике измерения скорости транспортных средств с помощью устройств TruCam.

Что такое TruCam?

Это лазерное портативное устройство измерения скорости автомобилей, произведенное в США. Прибор может измерять скорость на расстоянии до 1200 метров. TruCam отличается тем, что он оборудован специальной системой шифрования данных. Это означает, что внешнее вмешательство в данные невозможно – инспектор не может самостоятельно изменить или удалить данные, записанные на устройство.



Кроме того, устройство содержит специальный счетчик зафиксированных правонарушений. Поэтому можно будет легко проверить, все ли правонарушители были привлечены к ответственности. Устройства TruCam появились на вооружении патрульной полиции несколько лет назад, однако тогда не было надлежащей сертификации.