На Чернігівщині водій збив насмерть дитину і втік: його вже затримали – фото

Поліцейські Чернігівщини затримали водія, який на Київській трасі збив насмерть дев'ятикласницю та зник з місця пригоди.

Трагічна подія сталася 22 листопада між п'ятою та шостою годинами вечера в селі Іванівка Чернігівського району. Водій автомобіля рухався зі сторони Чернігова у напрямку столиці. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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Він збив дівчинку 2005 року народження, яка перетинала дорогу поза межами пішохідного переходу на неосвітленій ділянці дороги. Від отриманих травм дитина загинула на місці, а водій зник.

Поліція Чернігівщини ввела операцію "Перехоплення" та підняла по тривозі особовий склад. Поліцейські знайшли його за допомогою камер відеоспостереження "Мережа Безпеки", які можуть розпізнавати автомобільні знаки та допомагають вираховувати як рухалося авто.

На місці дорожньо-транспортної пригоди поліція вилучила уламки дзеркала та переднього бамперу автомобіля "Фольксваген", зробила зліпки протектора шин. Наразі з водієм проводяться слідчі дії. Вирішується питання про поміщення його до ізолятора тимчасового тримання.

Відкрито кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Такі дії караються позбавленням волі на строк від 3 до 8 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Поліція затримала водія, який збив дівчинку на Житомирщині / фото Нацполіції

Відзначимо, що українська патрульна поліція повернулася до практики вимірювання швидкості транспортних засобів за допомогою пристроїв TruCam.

Що таке TruCam?Це лазерний портативний пристрій вимірювання швидкості автомобілів, який вироблено в США. Прилад може вимірювати швидкість на відстані до 1200 метрів. TruCam особливий тим, що він обладнаний спеціальною системою шифрування даних. Це означає, що зовнішнє втручання в дані є неможливим – інспектор не може самостійно змінити чи видалити дані, записані на пристрій.



Крім того, пристрій містить спеціальний лічильник зафіксованих правопорушень. Тож можна буде легко перевірити, чи всі правопорушники були притягнуті до відповідальності. Пристрої TruCam з’явилися на озброєнні патрульної поліції кілька років тому, проте тоді не мали належної сертифікації.