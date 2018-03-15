На Черниговщине за несколько дней спасатели откачали больше миллиона литров талой воды

Черниговщина страдает из-за оттепели. В регионе подтоплены села. Дворы, погребы, сараи и жилые дома в воде.

МЧСники уже откачали больше миллиона литров воды вследствие оттепели.

"Привлекались (спасатели и техника – 24) для оказания помощи гражданам по откачке талых вод из подтопленных частных жилых домов, построек хозяйственного назначения, а также приусадебных участков. Такие случаи имели место в райцентре Козелец, городе Остер и селе Мостище этого же района, и в Чернигове", – сообщил спикер ГСЧС в Черниговской области Роман Хропатый.

Читайте также: Где в Украине на выходных будет сыпать снег и будет очень холодно: карта

В то же время, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни зима вернется в Украину. В выходные сильные снегопады, метели и гололед ожидают практически во всех регионах. Температура опустится до 5°С, местами 10 градусов мороза. Все из-за двух циклонов с севера и запада, которые встретятся именно на территории Украины.